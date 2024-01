Intel in prima posizione nel mercato dei semiconduttori

Sebbene nel 2023 da poco trascorso le entrare relative all’industria dei semiconduttori abbiano subito delle perdite, come anticipato da Gartner nei giorni scorsi, Intel è riuscita a riprendersi la prima posizione a scapito di Samsung. Lo hanno rivelato i più recenti dati di Counterpoint e fare da traino è stata, con ogni probabilità, l’intelligenza artificiale.

Intel: prima nel mercato dei semiconduttori

Andando più in dettaglio, secondo i dati rilevati dalla ricerca di Counterpoint, solo 6 dei 20 principali fornitori globali di semiconduttori hanno riportato una crescita dei ricavi su base annua. Il settore delle memorie è sceso del 43% su base annua in termini di ricavi nel 2023. I 20 principali fornitori globali di semiconduttori hanno contribuito al 71% del mercato.

Come anticipato, pur avendo registrato un calo del 16%, in special modo a causa del calo delle spedizioni nel segmento PC e server, Intel è comunque riuscita a tornare in prima posizione nella classifica dei ricavi dei semiconduttori nel 2023.

Samsung, invece, è stata fortemente colpita dal rallentamento del mercato delle memorie sia nei segmenti DRAM che NAND, registrando un calo delle entrate del 38% su base annua. Durante il 2024 da poco cominciato, però, è attesa un’inversione di tendenza, con un aumento della domanda e dei prezzi dei chip di memoria che potrebbero consentire all’azienda di tornare nuovamente al primo posto.

Counterpoint ritiene altresì che NVIDIA è stata nel 2023 e continuerà ad essere nel 2024 il produttore capace di guidare la crescita del settore dei semiconduttori. Anche SK hynix e Micron hanno riportato notevoli cali dei loro ricavi, mentre Qualcomm si è classificata al quarto posto e Broadcom ha mantenuto la quinta posizione. Sono poi in leggero calo AMD e Texas Instruments.

Da tenere presente che William Li, analista senior di Counterpoint, vede nel settore automobilistico un altro ottimo driver per il mercato del semiconduttori.