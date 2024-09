Intel includerà Efficiency Latency Control "ELC" con Linux 6.12

Gli sviluppatori Intel Linux stanno lavorando da qualche settimana su una nuova funzionalità Efficiency Latency Control per il loro driver uncore. Questa opzione ELC permette di regolare il comportamento dell’uncore Intel per bilanciare l’efficienza energetica e la latenza. Le patch ELC per il driver uncore TPMI di Intel sono ora in coda per essere integrate nel ciclo di sviluppo del kernel Linux 6.12.

Intel: i dettagli delle patch ELC Linux

L’Intel Efficiency Latency Control consente di ottimizzare i SoC, con particolare attenzione ai processori Xeon, per migliorare l’efficienza energetica, quando necessario. I parametri ELC possono essere controllati su Linux tramite nuove opzioni sysfs introdotte da queste patch. Come descritto nelle patch ELC Linux descrivono questa funzionalità: “Nell’ambito dell’high-performance computing, in particolare con i processori Xeon, la gestione della frequenza dell’uncore è un aspetto importante dell’ottimizzazione del sistema. Tradizionalmente, la frequenza dell’uncore aumenta rapidamente in scenari di elevato carico. Sebbene questa strategia garantisca una bassa latenza, non porta necessariamente al miglior rapporto tra prestazioni e consumo energetico, un parametro chiave per l’efficienza energetica e la riduzione dei costi operativi”.

Gli sviluppatori hanno poi aggiunto che: “la funzionalità Efficiency vs. Latency Control permette di influenzare l’algoritmo di scaling della frequenza dell’uncore. L’hardware monitora l’utilizzo medio della CPU su tutti i core a intervalli regolari. Se l’utilizzo medio della CPU è inferiore a una soglia definita dall’utente (elc_low_threshold_percent), verrà utilizzata la frequenza minima dell’uncore definita dall’utente (elc_floor_freq_khz), riducendo al minimo la latenza. Allo stesso modo, in scenari di elevato carico in cui l’utilizzo della CPU supera la soglia massima (elc_high_threshold_percent), invece di passare direttamente alla frequenza massima dell’uncore, la frequenza viene aumentata a intervalli di 100MHz fino a raggiungere il limite di potenza”.

Le patch che aggiungono questa funzionalità Efficiency Latency Control al codice del driver Intel uncore sono state messe in coda nel ramo for-next di platform-drivers-x86.git. Ora che si trova nel codice “for-next” prima della prossima finestra di unione di Linux 6.12, dovrebbe far parte di questo prossimo ciclo del kernel. Naturalmente, ciò a meno che non vengano alla luce problemi dell’ultimo minuto.