Intel lavora su una nuova CPU a 32 core per l'automotive

Intel ha da poco annunciato nuovi prodotti destinati al settore automobilistico, con nuove CPU di prossima generazione che debutteranno nei prossimi anni con cui si punta anche a rafforzare la presenza dell’azienda in questo specifico segmento di mercato. Seppur principalmente attiva per quanto riguarda i segmenti desktop e data center, la casa di Santa Clara sta sviluppando tecnologie avanzate per competere in un mercato in cui processori ad alte prestazioni, spesso dotati di grafica integrata e unità neurali, sono sempre più richiesti.

Intel: in arrivo una nuova CPU a 32 core per le auto basata su Nova Lake

Le attuali soluzioni di Intel che sono destinate ai veicoli si basano sull’architettura Raptor Lake, su cui si erge la piattaforma Malibu Lake, la quale rappresenta l’offerta principale per il 2025. L’azienda sta tuttavia già preparando ciò che verrà dopo con l’architettura Grizzly Lake, prevista per il lancio nella prima metà del 2027. Questa piattaforma, basata sui core “Monument Peak”, includerà fino a 32 unità di elaborazione accompagnate da una grafica con architettura Xe.

Grizzly Lake adotterà gli E-Core che si troveranno su Nova Lake, motivo per cui risulta essere completamente derivato dalla serie desktop Nova Lake-S, nello specifico da un modello che include 16 P-Core, 32 core E-Core e 4 P-Core, per un totale di 52 core. Essendo destinato all’uso automobilistico, è probabile che i P-Core vengano disattivati o esclusi, lasciando soltanto attivi i 32 E-Core.

Sempre secondo la tabella di marcia, nel 2026 Intel introdurrà un’altra piattaforma, denominata Frisco Lake e basata su Panther Lake. Se verranno utilizzati gli stessi package, questa piattaforma includerà la grafica integrata Xe3 di prossima generazione, per un ulteriore passo avanti per quanto riguarda le prestazioni nel settore automobilistico dell’infotainment.

Nel frattempo, l’azienda è completamente impegnata nel futuro lancio delle prossime soluzioni Nova Lake per PC, le quali si spera riscatteranno le prestazioni sotto le aspettative di Arrow Lake. La produzione dei nuovi processori sarà sempre affidata a TSMC, mentre il socket sarà completamente nuovo e abbandonerà definitivamente il poco duraturo LGA 1851.