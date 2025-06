Intel: le GPU Arc A750 e A770 vanno fuori produzione

Intel sta mettendo fine alla produzione delle sue precedenti GPU Arc Alchemist, introdotte sul mercato nell’ottobre 2022. Con meno di tre anni di vita, molte di queste schede grafiche stanno raggiungendo il termine del loro ciclo vitale, come annunciato attraverso le recenti notifiche di aggiornamento prodotto sul sito ufficiale dell’azienda.

Intel Arc A750 e A770 sono destinate a uscire di scena nel 2025. Come segnalato dall’insider @momomo_us, Arc A750 sarà la prima a essere dismessa, di cui gli ultimi ordini verranno accettati per il 27 o 30 giugno 2025, con le spedizioni finali previste per il 26 o 30 settembre 2025. La Arc A770, invece, potrà ancora essere ordinata entro il 18 novembre 2025, con le ultime spedizioni programmate per il 20 maggio 2026. I partner AIB avranno quindi pochi mesi per fare scorta delle GPU, che potranno commercializzare fino alla prima metà del 2026.

Allo stesso modo, saranno ritirate anche diverse GPU per portatili della linea Alchemist, come le A530M, A350M, A730M, A770M, A570M e A370M. Allo stato attuale, solo le Arc A380 e A580 non hanno ancora una data di fine produzione confermata, anche se ciò arriverà sicuramente presto con l’arrivo dei modelli Battlemage per portatili. Le Arc Alchemist sono già scarsamente disponibili nei negozi, suggerendo che, di fatto, abbiano raggiunto la fine del loro ciclo commerciale, anche se alcune varianti rimangono formalmente in produzione.

Intel Arc Alchemist ha rappresentato il primo tentativo dell’azienda di competere nel segmento delle GPU discrete. Nonostante l’ambizione, le schede non hanno riscosso il successo sperato, con prestazioni che non hanno convinto del tutto i consumatori. Con un inizio caratterizzato da problemi ai driver, gli sviluppatori e gli ingegneri si sono messi al lavoro per risolvere i bug e rendere tutto sempre più efficiente versione dopo versione, sebbene la variante top di gamma rimanesse solamente più performante di una RTX 3060 Ti.

Con Battlemage, Intel ha reso le sue GPU ancora più interessanti, incrementando in maniera considerevole le prestazioni con le sue Arc B570 e 580, da subito molto richieste. L’azienda promette un altro importante salto con Xe3 “Celestial”, che dovrebbe consentire di competere ad armi più pari con la concorrenza, mentre si attende anche l’uscita della top di gamma Arc B770.