Intel Nova Lake: fino al 60% di prestazioni in più in multicore

A distanza di mesi dal debutto di Nova Lake, la nuova generazione di CPU Intel, nuove indiscrezioni trapelate in rete parlano già di cosa poter aspettarsi dalle prestazioni. Si parla di un miglioramento in single-threaded di circa 1,1x e multi-threaded di 1,6x rispetto alla serie Core Ultra 200, anche per via del considerevole aumento dei core, che nel modello top di gamma dovrebbero raggiungere le 52 unità.

Intel Nova Lake: grossi miglioramenti in single core e multi core

Con Nova Lake, Intel punta a riprendersi il primo posto nelle prestazioni videoludiche, che sono venute a mancare con Arrow Lake. Per far ciò, l’azienda intende realizzare dei modelli con cache aggiuntiva, pensati per competere direttamente con la gamma X3D di AMD. Gli aumenti prestazionali anticipati si tradurrebbero inoltre in un 10% in più nelle operazioni single thread, con un 60% di miglioramento nel multithread.

L’aumento è certamente dovuto, per una buona parte, all’incremento sostanziale in termini di conta dei core, che interessa tutti i modelli. Se il top di gamma dovrebbe includere ben 52 unità di elaborazione, ecco i core che ci possiamo aspettare per quanto riguarda le altre CPU della gamma, inclusa la fascia bassa:

Core Ultra 9 385K: 52 core (16P + 32E + 4LP)

Core Ultra 7 365K: 42 core (14P + 24E + 4LP)

Core Ultra 5 345K: 28 core (8P + 16E + 4LP)

Core Ultra 5 335: 24 core (8P + 12E + 4LP)

Core Ultra 5 325: 18 core (6P + 8E + 4LP)

Core Ultra 3: 16 core (4P + 8E + 4LP)

Core Ultra 3: 12 core (4P + 4E + 4LP)

Come ben sappiamo, Intel prevede per Nova Lake il passaggio a un nuovo socket, l’LGA1954, che costringerà gli utenti che vogliono acquistare le nuove CPU a cambiare piattaforma, acquistando una nuova scheda madre. Tuttavia, l’azienda ha almeno mantenuto le stesse dimensioni per quanto riguarda il supporto ai dissipatori attuali.

Intel: quando debutteranno le CPU Nova Lake

Intel non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli sulla nuova generazione di CPU Nova Lake, il lancio è tuttavia previsto per il 2026. Questo dovrebbe essere anticipato da nuovi modelli Arrow Lake Refresh, che dovrebbero interessare solamente le varianti K.

Sono inoltre trapelate nuove informazioni riguardo i modelli previsti per i PC portatili.