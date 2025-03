Intel potrebbe rimandare Panther Lake a metà Q4 2025

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Wccftech, Intel potrebbe posticipare il lancio dei suoi processori Panther Lake al quarto trimestre del 2025. Questa notizia arriva in un momento in cui l’azienda sta affrontando diverse sfide nel mantenere il passo con la concorrenza nel settore dei semiconduttori e, in particolare, delle fonderie, specialmente dopo il successo dei processori Lunar Lake e l’attesa per i prossimi sviluppi tecnologici.

Intel: Panther Lake rimandato molto probabilmente nella metà del quarto trimestre 2025

Come ben sappiamo, Intel ha intenzione di usare il nodo proprietario 18A, sviluppato con le più recenti tecnologie di litografia che consentono l’incisione di processori con tecnologia a 2nm. Nonostante quanto emerso precedentemente, secondo cui il nuovo processo produttivo mostrasse già ottime prestazioni, è ora stato reso noto che l’azienda sta affrontando ostacoli nella produzione causati da progressi ancora bassi per quanto riguarda i rendimenti.

L’indiscrezione è stata riportata dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale riferisce proprio che la tempistica riportata dall’azienda ai partner sia stata spostata. Si tratta ovviamente di un ritardo piuttosto svantaggioso che costringe la casa ad allungare la vita ai prodotti attualmente esistenti, a meno di continuare a far produrre i Panther Lake a TSMC per evitare di ritardarne il lancio.

Secondo analisi interne, i livelli previsti per il terzo trimestre non vedono tutt’ora ancora alcun miglioramento rispetto ai livelli attuali, il che si traduce nell’impossibilità di raggiungere livelli sufficienti a garantire una produzione in massa adeguata a soddisfare la domanda. Come riportato di recente, infatti, il nodo 18A riesce tuttora a garantire soltanto un tasso di rendimento massimo del 30%, motivo per cui l’azienda di Santa Clara è costretta a rimandare il lancio dei suoi nuovi prodotti.

Intel dovrà quindi fare affidamento ai processori Arrow Lake per quasi tutta la durata dell’anno, i quali nonostante il lancio piuttosto sfortunato, si comportano tuttavia piuttosto bene nelle loro varianti per portatili.