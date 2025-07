Intel prepara Nova Lake-AX per competere con le APU AMD

Con Nova Lake, Intel sta preparando una nuova linea di processori denominata Nova Lake-AX, pensata per competere con le APU di AMD, come Strix Halo. L’azienda aveva in realtà in mente una gamma analoga già con Arrow Lake, con una configurazione 6+8 core e un’iGPU Xe2 di fascia alta, coadiuvata da una cache Adamantine “LLC”. Il progetto è stato tuttavia rimandato con la prossima generazione di processori, attesa per il debutto nel 2026.

Intel pronta a competere con le APU AMD con le CPU Nova Lake-AX

Le prossime CPU Intel Nova Lake-AX saranno destinate a portatili di fascia alta, come workstation e modelli da gioco. È anche possibile che l’azienda possa decidere di rendere disponibili questi modelli anche per i sistemi desktop, anche se non c’è ancora alcuna conferma in merito.

Stando alle informazioni trapelate, le CPU Nova Lake-AX dovrebbero presentare una configurazione del tutto simile alle varianti S e HX, differendo per l’aggiunta di una cache dedicata su una tile separata, per potenziare l’iGPU.

Proprio la iGPU della nuova serie sarà basata sull’architettura Xe3 “Celestial”, con oltre 12 core Xe3. Al fine di competere al meglio con le efficienti GPU RDNA 3.5 di AMD, Intel potrebbe integrare fino a 20 o 24 core Xe3 su un tile dedicato, garantendo prestazioni grafiche elevate.

L’azienda sfrutterà inoltre la sua tecnologia di packaging Foveros, una tecnologia che consente di ottimizzare l’integrazione tra i componenti.

Naturalmente, Intel Nova Lake-AX rappresenta un’altra mossa per recuperare fette di mercato lasciate in mano ad AMD nel corso di questi anni. Il concorrente di Sunnyvale è infatti riuscito a ottenere molto successo con prodotti come la gamma di CPU X3D, con cache aggiuntiva pensata per i giochi, oltre che le APU. Anche in questo caso, come già anticipato nelle precedenti informazioni, l’azienda di Santa Clara intende presentare una serie dedicata di CPU Nova Lake per desktop, dotata di cache aggiuntiva impilata.