Intel presenta nuove CPU Arrow Lake economiche per workstation

Intel ha recentemente presentato una gamma di soluzioni economiche, destinate al segmento professionale, basate sui processori Core Ultra 200 “Arrow Lake”. Si tratta di soluzioni destinate sia al segmento desktop che portatili, che si rivolgono a professionisti e utenti alla ricerca di un equilibrio tra potenza, efficienza e costi contenuti, con l’obiettivo di posizionarsi come valide alternative alla concorrenza, principalmente rappresentata da AMD.

Intel: lanciate le nuove CPU Arrow Lake per workstation dal prezzo accessibile

Per il segmento desktop, Intel introduce le varianti professionali dei processori Core Ultra 200S Arrow Lake che, stando all’azienda, vantano un incremento fino al 13% nelle prestazioni multithread rispetto al Ryzen 9 9950X di AMD, secondo i test effettuati con Cinebench Multicore 2024. Anche l’efficienza energetica riesce a essere superiore, con un miglioramento dell’11% in termini di performance per watt rispetto alla controparte Ryzen, operando a un TDP di 125W. I processori supportano fino a 256 GB di memoria DDR5 ECC a 6400 MHz, connettività WiFi 6E e funzionalità avanzate come Intel vPro, KVM remoto e supporto Pro Codec, ideali per ambienti professionali.

Le novità di Intel riguardano anche i portatili, con due linee di processori composte dalla gamma Core Ultra 200HX per la fascia alta e i Core Ultra 200H pensati invece per le workstation portatili leggere e sottili. La gamma 200HX offre un miglioramento delle prestazioni single-thread fino all’8% e multithread fino al 42% rispetto a Ryzen AI 9 HX 375, con un’efficienza energetica superiore del 41% rispetto alla precedente generazione Meteor Lake. Uno dei primi portatili che equipaggerà le nuove CPU è lo ZBook Fury 18 di HP, previsto per il lancio a giugno 2025, che supporterà anch’essa fino a 256 GB di memoria DDR5 ECC, insieme a una NPU integrata per l’esecuzione locale dei carichi di lavoro IA.

I portatili invece basati su Core Ultra 200H, come il Dell Pro Max 16, si rivolgono a chi cerca soluzioni più economiche senza comunque rinunciare alle prestazioni. Questi modelli offrono fino al 22% di prestazioni in più rispetto a Ryzen AI 9 365 in Geekbench 6.3 multicore e un’autonomia che può superare le 21 ore. Integrano anche una GPU Arc 140T, capace di gestire sia carichi di lavoro professionali che permettere ottime prestazioni in gioco, nello specifico fino al 36% superiori rispetto alla iGPU di AMD Ryzen 9 8945HS in entrambi i casi.

Venendo proprio alla iGPU Arc 140T, Intel ha sottolineato un incremento fino a 2,15X in applicazioni come Autodesk Inventor rispetto la generazione passata, mentre per chi necessita di maggior potenza grafica, l’azienda ha presentato pochi giorni fa Arc Pro B60 da 24 GB e B50 da 16 GB, disponibili esclusivamente per workstation desktop.