Intel: spin-off di asset non principali

Lip-Bu Tan ha fornito alcuni dettagli sulla nuova era dell’azienda durante la conferenza Intel Vision 2025 di Las Vegas. Il nuovo CEO (alla sua prima apparizione pubblica) ha comunicato che punterà principalmente alla progettazione e alla produzione dei chip, quindi è previsto lo spin-off di asset secondari.

Intel sarà una engineering-focused company

Lip-Bu Tan ha dichiarato che, sotto la sua guida, Intel darà una priorità maggiore ai clienti. Durante i primi 14 giorni di lavoro (iniziato il 18 marzo) ha ascoltato le loro esigenze, constatando che non sono state soddisfatte le loro aspettative. Verranno quindi apportati cambiamenti tenendo conto dei loro feedback.

Intel diventerà una engineering-focused company. L’azienda californiana punterà quindi sulla progettazione dei chip sfruttando anche l’intelligenza artificiale. Il CEO ha promesso che assumerà altri ingegneri offrendo loro la libertà di innovare, ovvero di portare sul mercato le loro idee.

Lip-Bu Tan ha sottolineato la necessità di sviluppare nuove architetture, in quanto servono chip progettati e ottimizzati per specifici carichi di lavoro. Questi chip custom dovranno soddisfare le richieste dei clienti.

Per “liberare larghezza di banda” è previsto lo spin-off di alcuni asset secondari. Il CEO non ha però fornito dettagli. Sono stati invece evidenziati i settori in cui l’azienda ha perso terreno rispetto ai concorrenti (NVIDIA in particolare): chip per data center e AI. La priorità è migliorare le performance in questi mercati.

Per diversi mesi sono circolate indiscrezioni sulla possibile vendita delle fabbriche. Intel Foundry rimarrà invece al centro della nuova strategia. Verrà analizzato lo stato attuale e identificate le opportunità di crescita. Il CEO ha confermato la roadmap per la tecnologia di processo Intel 18A. La produzione in volume inizierà nel secondo semestre con i processori Panther Lake.