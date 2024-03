Intel svela alcuni requisiti degli AI PC

Intel aveva parlato per la prima volta di AI PC con il lancio dei processori Core Ultra che integrano una NPU per l’intelligenza artificiale generativa. L’azienda californiana ha svelato ieri sera alcuni requisiti minimi decisi da Microsoft per i nuovi AI PC.

Core Ultra e tasto Copilot

Tutti i dettagli sulle novità IA di Windows 11 verranno annunciati da Microsoft durante la conferenza Build 2024 (21-23 maggio). Nel corso di un evento per sviluppatori, Intel ha svelato alcuni requisiti decisi da Microsoft che gli OEM devono rispettare per realizzare un AI PC.

I nuovi computer dovranno ovviamente integrare un processore Intel Core Ultra con NPU (Neural Processing Unit). Gli AI PC avranno inoltre un tasto Copilot che permette di attivare l’assistente incluso nel sistema operativo (non ancora disponibile in Italia), come annunciato all’inizio di gennaio.

Non è chiaro però da quando gli OEM dovranno rispettare i requisiti. Alcuni notebook, come il recente ASUS ROG Zephyrus G16, integrano un processore Core Ultra, ma non hanno il tasto Copilot. Secondo Intel possono però essere considerati AI PC, in quanto sono presenti i nuovi chip con NPU.

Il tasto Copilot è stato aggiunto sulle tastiere dei nuovi Surface Pro 10 e Laptop 6 for Business. Non è noto se ci sarà sulle versioni consumer con processore Snapdragon X Elite di Qualcomm o sui computer con CPU AMD.

Durante l’evento di ieri, Intel ha annunciato un AI PC Development Kit che include un ASUS NUC Pro 14 con processore Core Ultra e software, driver e tool di sviluppo preinstallati. L’azienda californiana vuole spingere gli sviluppatori a creare applicazioni IA ottimizzate per i suoi chip.