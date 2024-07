Intelligenza artificiale: strategia italiana 2024-2026

A pochi giorni dalla pubblicazione dell’AI Act sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e dall’inizio dell’esame del disegno di legge sull’intelligenza artificiale, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato la disponibilità del documento che illustra la strategia nazionale per il triennio 2024-2026.

Azioni strategiche per quattro aree

Il testo è stato redatto da un comitato, composto da quattordici membri di comprovata competenza ed esperienza, per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle strategie relative all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è creare un ambiente in cui l’IA possa svilupparsi in modo sicuro, etico e inclusivo, massimizzando i benefici e minimizzando i potenziali effetti avversi.

Le azioni strategiche sono state raggruppate in quattro aree: ricerca, pubblica amministrazione, imprese e formazione. Questi sono i principali obiettivi:

Ricerca : rafforzare gli investimenti sulla ricerca fondazionale e applicata nell’intelligenza artificiale, promuovendo la creazione di competenze di ricerca e tecnologie specificamente calate nel contesto del nostro sistema-Paese e in linea con principi di affidabilità e responsabilità

Pubblica amministrazione : rendere più efficienti i propri processi amministrativi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale

Imprese : agevolare lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale nelle imprese con l'ottica di migliorare l'efficienza degli attuali processi e abilitarne di nuovi che sappiano aprire nuove possibilità di crescita

Formazione: promuovere una formazione di elevata qualità, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l'intelligenza artificiale ci porrà negli anni a venire

La strategia nazionale affronta inoltre i possibili rischi, tra cui quelli dell’eccessiva regolamentazione e del digital divide, oltre alle possibili conseguenze per il mondo del lavoro. È previsto inoltre un sistema di monitoraggio della relativa attuazione e quindi dei risultati ottenuti.