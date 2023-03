Sai perché Inter-Juventus è il derby d'Italia?

Inter-Juventus non è mai una partita come le altre, tanto da meritarsi un appellativo tutto suo: il derby d’Italia. Una denominazione particolare, le cui origini sono lontane e alquanto curiose, non trattandosi di fatto di una stracittadina. Questa volta andrà in scena per la giornata 27 del campionato di Serie A, nella cornice sempre suggestiva dello stadio San Siro, con fischio d’inizio in programma alle ore 21:00 di domenica 19 marzo. Come sempre, potrai guardare la partita in diretta streaming su DAZN.

Perché Inter-Juventus si chiama derby d’Italia?

Il significato del nome è da ricercare nella rivalità storica tra i due club e nel fatto che si tratta della gara più giocata di sempre nel panorama calcistico nostrano. Un vero e proprio classico, dunque, che mette una di fronte all’altra le squadre sostenute dal maggior numero di tifosi nella penisola (prima i bianconeri, poi i nerazzurri).

Per definizione, Inter-Juventus è anche il confronto tra le rappresentanti di due città simbolo del paese: da una parte Milano, dall’altra Torino, vertici di quel triangolo industriale completato da Genova.

A coniare il termine derby d’Italia fu Gianni Brera, giornalista e scrittore in grado di lasciare un segno indelebile nell’evoluzione del giornalismo sportivo, nell’ormai lontano 1967, quando sulle panchine sedevano due Herrera: Helenio da una parte ed Heriberto dall’altra.

Ora ci sono Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, chiamati a studiare la formazione migliore per allungare le mani su punti importantissimi in questo ultimo scorcio di campionato, soprattutto nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Non ti resta che metterti comodo e goderti la partita in diretta streaming su DAZN.

Come vedere Inter-Juventus dall’estero

La piattaforma garantisce la possibilità di vedere Inter-Juventus anche dall’estero, con telecronaca in italiano e senza alcun ostacolo, grazie alla portabilità transfrontaliera (maggiori informazioni sulle pagine del supporto ufficiale). A chi si trova in viaggio, consigliamo ad ogni modo di prestare particolare attenzione al fattore sicurezza, soprattutto se ci si connette attraverso reti Wi-Fi non gestite direttamente come quelle aperte, pubbliche oppure condivise dagli hotel.

