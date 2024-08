Come guardare Inter-Lecce in diretta streaming dall'estero

Siamo alla seconda giornata di campionato, ma Inter-Lecce può restituire già qualche primo verdetto per la nuova Serie A. Si gioca questa sera, sabato 24 agosto, alle ore 20:45. La puoi guardare in streaming su DAZN (è inclusa nel nuovo abbonamento Goal Pass), anche dall’estero con una soluzione come quella proposta da NordVPN (in offerta).

Serie A: guarda Inter-Lecce in diretta streaming

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Inzaghi e Gotti, dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Per i padroni di casa, l’imperativo è allungare le mani sulla prima vittoria della stagione.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro;

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic.

Se vuoi vedere la partita in streaming, puoi scegliere il Goal Pass di DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

I nerazzurri, campioni d’Italia, scendono in campo con il favore del pronostico, anche per il fattore campo. Attenzione però agli ospiti, intenzionati a rialzare la testa dopo l’esordio disastroso (0-4 subito in casa dall’Atalanta) e alle lacune difensive che hanno portato gli uomini di Inzaghi a pareggiare la prima contro il Genoa.

Come vedere la partita dall’estero

Il match è accessibile anche dall’estero, da ogni paese, con una soluzione come quella proposta da NordVPN, ti basta seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’app di NordVPN (scopri la promo) sul dispositivo scelto;

attiva la connessione a un server italiano per ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese;

avvia lo streaming su DAZN per goderti il match.

Grazie all’offerta in corso, puoi attivare l’abbonamento biennale a NordVPN con uno sconto del 73% rispetto al listino e ottenendo un buono di sei mesi da regalare a chi vuoi. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.

Ti basta l’abbonamento Goal Pass di DAZN

Inter-Lecce è una delle partite trasmesse in coesclusiva, dunque visibili anche con il nuovo abbonamento Goal Pass di DAZN, quello disponibile da 13,99 euro al mese. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.