Inter-Milan solo su DAZN: ultimo giorno della promo a 19,90€

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà il derby Inter-Milan, match valido per la quinta giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico affidato all’ex allenatore dei nerazzurri Andrea Stramaccioni.

Sempre oggi scade la promozione in corso sul piano Standard di DAZN, disponibile fino a mezzanotte al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, scegliendo l’abbonamento annuale. Al momento del rinnovo, il prezzo passerà a 34,99 euro al mese. Volendo è possibile scegliere anche l’abbonamento mensile senza vincoli, in offerta a 24,99 euro al mese per i primi 3 mesi: in caso di rinnovo, dal quarto mese in poi il prezzo sarà pari a 44,99 euro.

Guarda Inter-Milan grazie alla promo di DAZN a 19,90 euro per 3 mesi

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Napoli, il derby Inter-Milan acquista un significato ancora maggiore. Vincendo oggi infatti, l’Inter andrebbe in testa alla classifica a quota 11 punti in coabitazione con la sorpresa Torino, staccando Napoli e Juve rispettivamente di uno e due punti. Ad ogni modo bisognerà vedere anche il risultato dell’Udinese sul campo della Roma, con i friulani attualmente secondi in classifica con 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate disputate.

Discorso diverso invece per il Milan. Al momento i rossoneri si trovano al decimo posto con 5 punti, staccati di tre lunghezze dai cugini nerazzurri. Una sconfitta oggi farebbe precipitare la squadra nel caos, portando al quasi certo esonero di Paulo Fonseca dalla panchina. Il tecnico portoghese paga il deludente avvio di stagione, dove ha raccolto fin qui una sola vittoria in cinque partite disputate (incluso il sonoro ko casalingo in Champions League per mano del Liverpool).

Detto questo, Inter-Milan sarà visibile solo su DAZN. Se non si ha alcun abbonamento attivo con la piattaforma streaming, fino alla mezzanotte di oggi si potrà attivare il piano Standard al prezzo promozionale di 19,90 euro al mese per i primi tre mesi. L’offerta è disponibile su questa pagina del sito DAZN.