Interessi al 4% per 12 mesi senza vincoli con il conto a zero spese di ING

In un contesto di mercato caratterizzato da tassi in calo, ING propone oggi la possibilità di sfruttare un conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi. La promozione è ancora più interessante andando a considerare la totale assenza di vincoli. Le somme depositate saranno sempre disponibili e potranno essere prelevate in qualsiasi momento.

La promozione è accessibile con l’apertura di Conto Corrente Arancio (completamente a zero spese) e l’accredito di stipendio/pensione sul conto oppure con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Il conto corrente include la carta di debito, con prelievi gratis in tutta l’area euro, i bonifici istantanei gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito a costo zero.

Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di ING, accessibile di seguito.

Conto corrente a zero spese e interessi al 4% con ING

La promozione di ING è disponibile rispettando una di queste condizioni:

accredito di stipendio/pensione

entrate per almeno 1.000 euro al mese sul conto

In questo modo, è possibile accedere al conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi (senza vincoli) e al Conto Corrente Arancio Più con canone zero (invece di 5 euro al mese, rispettando una delle condizioni citate). Il conto corrente include:

la carta di debito con prelievi gratis in area UE

i bonifici istantanei gratis

la carta di credito , senza costi di mantenimento, con possibilità di pagare a rate e con plafond di 1.500 euro

, senza costi di mantenimento, con possibilità di pagare a rate e con plafond di 1.500 euro la carta prepagat a a canone zero

a a canone zero la possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay con le carte di debito e di credito

Per quanto riguarda il conto deposito, è possibile sfruttare il tasso agevolato fino a depositi di 50.000 euro. Gli interessi vengono accreditati sul conto a fine anno. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.