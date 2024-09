Interessi al 5% per 6 mesi: guadagno sicuro scegliendo Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti che scelgono questo conto, Medilolanum propone un bonus aggiuntivo: con l’accredito dello stipendio, infatti, è possibile sfruttare un tasso di interesse del 5% per 6 mesi sulla liquidità depositata, con possibilità di svincolo in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

Il conto è a zero spese per un anno ed include la carta di debito con prelievi gratis, i bonifici senza commissioni fino a fine 2024 e la possibilità di richiedere la carta di credito. Per accedere alla promo basta aprire SelfyConto tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile di seguito.

SelfyConto di Banca Mediolanum: cosa prevede la promo

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero per un anno (poi 3,5 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30

(poi 3,5 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito a canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) con prelievi gratis in tutta l’area euro

(poi 10 euro all’anno) con bonifici senza commissioni fino a fine 2024

possibilità di richiedere la carta di credito con plafond di 1.500 euro e canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno)

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un tasso di interesse lordo annuo del 5% sui depositi, in modo da incrementare in totale sicurezza il valore della liquidità in eccesso (il tasso netto è del 3,7%) La promozione consente al cliente di svincolare la liquidità depositata in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.

Si tratta di una promo molto vantaggiosa che garantisce la possibilità di sfruttare un conto a zero spese per un anno oltre a un tasso di interesse che, attualmente, rappresenta un vero e proprio unicum sul mercato finanziario, considerando il trend di calo dei tassi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.