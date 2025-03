Interests di Amazon seleziona offerte su misura con l'AI

Amazon ha appena svelato una nuova funzione AI che offre consigli su misura per ogni utente. Il nome dice tutto: “Interests” si propone di individuare gli interessi di ciascun cliente per suggerire prodotti in linea con i suoi gusti.

Amazon ha già integrato diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di shopping online. Oltre a “Interests”, la piattaforma offre strumenti avanzati come Rufus, un assistente virtuale per aiutare gli utenti a trovare i prodotti più adatti alle loro esigenze rispondendo a domande e offrendo consigli mirati.

Come funziona Interests di Amazon

Ma la vera novità sta nel modo in cui questa funzione riesce a comprendere il nostro linguaggio naturale. Non serve più inserire parole chiave generiche: possiamo parlare con Amazon proprio come faremmo con una persona. Ad esempio, invece di cercare manualmente “Accessori caffè migliori marche economici“, potremmo semplicemente dire: “Cerco accessori per gli amanti del caffè sotto i 100 euro delle migliori marche“. Interests prenderà questa richiesta e la trasformerà in una ricerca strutturata, identificando automaticamente i criteri più importanti (come prezzo, categoria e brand) per offrire suggerimenti su misura.

Ma Interests non si limita a offrire suggerimenti una tantum. Una volta inserito il prompt, questa funzione passerà in rassegna regolarmente il catalogo Amazon alla ricerca di novità che fanno al caso proprio. Avviserà quando troverà un’offerta che risponde ai propri interessi o quando un prodotto che adocchiato torna disponibile. In pratica, è come avere un personal shopper che lavora per noi 7 giorni su 7.

Disponibilità della nuova funzione AI di Amazon

Interests è accessibile sia dall’app Amazon Shopping per Android e iOS, sia dal sito web di Amazon su smartphone. Se si è tra i fortunati utenti selezionati, si troverà la funzione nella scheda “Me” dell’app. Già, perché al momento Amazon sta rilasciando questa funzione solo a un numero limitato di utenti negli Stati Uniti. L’azienda estenderà la funzione a più clienti americani nei prossimi mesi, ma non ha ancora fatto dichiarazioni sulla disponibilità nel resto del mondo.