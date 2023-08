International VPN Day: solo 1,71 €/mese per una connessione protetta

La celebrazione dell’International VPN Day è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN. Per proteggere la propria connessione e poter geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese basta una spesa minima di 1,71 euro al mese.

La promozione giusta arriva da AtlasVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Il servizio, infatti, è disponibile con un costo di 1,71 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis. L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, accessibile di seguito.

International VPN Day: una nuova VPN oggi costa solo 1,71 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza limiti. Queste sono le caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

politica no log

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi e da tutti i principali sistemi operativi grazie alle app dedicate

Grazie alla promozione in corso, AtlasVPN costa ora solo 1,71 euro al mese. Per ottenere lo sconto rispetto al prezzo mensile (11,22 euro) basta scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis extra che garantisce un accesso illimitato alla VPN per 27 mesi.

Questa promozione prevede la fatturazione anticipata, con una spesa di circa 46 euro, e una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente all’utente di richiedere il rimborso integrale di quanto speso nel caso in cui la VPN non dovesse adattarsi alle proprie esigenze.

La promozione può essere attivata con pochi clic, direttamente online, tramite il link qui di sotto.

