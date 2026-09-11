Internet Festival 2026: dall'umanesimo digitale a OnlyFans

Si avvicina l’appuntamento con Internet Festival 2026. Manca meno di un mese a quell’8 ottobre che darà il via all’edizione incentrata sulla parola chiave #saggezza. E per i successivi quattro giorni, Pisa si trasformerà in un laboratorio diffuso, un hub dove interrogarsi sul futuro del digitale. Anzi, dove interrogare il futuro digitale, alla ricerca di risposte sull’evoluzione della tecnologia, sulle opportunità che offre e sull’esigenza di orientarne lo sviluppo. Oggi più che mai, nell’era dell’AI, il concetto di responsabilità è fondamentale.

La #saggezza intesa come capacità di unire ragione, esperienza, equilibrio e senso critico per comprendere la realtà e orientare le proprie scelte. Nell’epoca della trasformazione digitale diventa una bussola indispensabile per governare la complessità tecnologica

Internet Festival 2026, dall’8 all’11 ottobre

Il fatto che Forme di Futuro sia parte integrante del titolo della manifestazione non è certo un caso. E nel provare a plasmarle, a immaginarle, si potrà riflettere, ad esempio, sull’umanesimo digitale evocato dall’Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, sull’economia e sulla geopolitica, sui diritti e sulle questioni di genere. Sono stati organizzati sette percorsi con incontri, dibattiti, spettacoli, installazioni e performance.

Dopo l’inaugurazione, venerdì 9 ottobre si affronterà il tema del carcere. Alle 11:00, presso il Cinema Arsenale, la proiezione di Dietro lo schermo, dentro le sbarre con le scuole secondarie di secondo grado invitate al confronto sulla quotidianità dei detenuti. Alle 17:00, invece, Internet Festival entrerà nella Casa Circondariale Don Bosco con Lisistrata di Aristofane, nuova edizione del grande classico della commedia interpretata dalle attrici e dagli attori in detenzione.

Sabato 10, nel pomeriggio, toccherà a un panel a cura di Regione Toscana e Librerie Pellegrini incentrato proprio su Magnifica Humanitas e sulla sfida dell’umanesimo digitale. Al centro, come la trasformazione in atto possa diventare un acceleratore di comunità, inclusione e giustizia sociale.

Altri temi messi sotto la lente d’ingrandimento saranno quelli dei conflitti che ormai da anni stanno sconvolgendo l’Ucraina e il Medio Oriente. Si analizzeranno poi il fenomeno OnlyFans, le tendenze nell’ambito della comunicazione aziendale e del marketing.

La giornalista Federica Meta modererà poi un incontro con la giurista Fernanda Faini dedicato alla Smart Law. Si discuterà di diritto, etica e tecnologie emergenti, delle sfide della sovranità digitale, della sicurezza e dell’impatto dell’intelligenza artificiale.

Spazio all’arte anche in questa edizione. Il progetto Data Conversations vedrà protagonisti dieci talenti provenienti da tutta Europa. Ci sarà poi una mostra organizzata per i 25 anni della società Net7, con l’artista pisano Francesco Moretti che darà vita a un percorso espositivo dedicato alla sua visione del paesaggio urbano.

Nella location del Centro Congressi Le Benedettine non mancheranno i T-Tour. Sono ormai diventati una tradizione, con laboratori, workshop e installazioni interattive liberamente accessibili a tutti.

Come partecipare a IF2026

Gli eventi sono generalmente a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Per partecipare ad alcuni spettacoli e concerti potrebbe essere richiesto un pagamento. Tutte le sedi sono accessibili o prevedono la presenza di personale di assistenza. Per il programma completo e l’elenco di tutti gli appuntamenti in agenda rimandiamo al sito ufficiale.