10 consigli da mettere in pratica se Internet non funziona

Internet nelle nostre case è ormai fondamentale quanto la stessa energie elettrica. La connessione ci permette infatti di lavorare in smart working, di seguire la didattica a distanza e guardare contenuti video tramite piattaforme di streaming. Tuttavia, a casa come in ufficio, può capitare che Internet si blocchi, apparentemente senza un motivo. I motivi possono essere variegati ed a volte addirittura nascosti (le limitazioni dei device, ad esempio, hanno portato in molti casi Google Meet al blocco durante le lezioni, ma quello che sembrava un problema di connettività era in realtà una mera lacuna legata ai requisiti hardware).

Spegnere e riaccendere è sempre e comunque la prima opzione, quella tranchant che può mettere in atto chiunque senza saper leggere né scrivere. Spesso e volentieri non è però questa la soluzione, benché spegnere e riaccendere possa aiutare a ripristinare una situazione pregressa o a mettere da parte un qualche evento intervenuto ad ostacolo della connessione. Traendo spunto dai consigli Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, abbiamo quindi stilato per questo un vademecum in 10 punti per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di connessione casalinga, esplorando la varie situazioni che possano occorrere. La casistica è talmente ampia da non poter essere espletata certo in un decalogo di consigli, ma tra questi spunti è molto probabile che possa scaturire quello che porterà al ripristino della propria connettività.

10 consigli per ripristinare Internet

Partiamo dal più classico “spegnere e riaccendere” per andare poi via via al cuore del problema: