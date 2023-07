Internxt, 2TB di cloud tuoi a soli 26 euro

Vuoi finalmente avere il pieno controllo dei tuoi file eliminando, finalmente, tutti i rischi che si nascondono nel web? Internxt è lo strumento adatto a tutti coloro che vogliono finalmente poter stare tranquilli. Non a caso, sono tanti gli utenti che hanno già effettuato questa scelta per avere il pieno controllo dei propri file e, conseguentemente, del loro lavoro.

Qual è l’obiettivo di Internxt? I suoi piani sono stati pensati e progettati attentamente, con l’intento di offrire agli utenti un servizio di cloud storage che sia in grado di tutelare i dati grazie ad appositi sistemi dicrittografia. Sei stanco di correre il rischio che i tuoi dati possano finire online? Non devi fare altro che approfittare della promozione attualmente incorso e scegliere il piano Internxt più adatto a te e alla tua privacy.

Con Internxt i file vengono frammentati e crittografati end-to-end prima ancora che escano dal pc, visto che grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, l’unico ad avere accesso ai dati sei tu. Parliamo sicuramente di uno strumento valido, economico e indispensabile per chiunque navighi online: sincronizzando i tuoi file e le tue foto con le app disponibili per smartphone, web e desktop, non avrai più problemi quando vorrai passare da un dispositivo all’altro.

Attualmente Internxt ti dà l’opportunità di avere il piano da 2TB con uno sconto mai visto prima, pari al 75%. Non dimenticare che il servizio offerto è del tutto completo dato che include garanzia di rimborso di 30 giorni, pagamento sicuro al 100% e creazione di un account anonimo. I piani Internxt sono dotati di tutte le funzionalità e di un accesso completo a tutti i nostri servizi per la privacy. Sicurezza per tutte le forme e dimensioni: il piano da 2TB ti permette di risparmiare ben 107, 88 euro, pagandolo dunque solamente 26, 98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.