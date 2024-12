Internxt: archiviazione cloud sicura a vita con sconti fino all’80%

Se stai cercando una soluzione per archiviare i tuoi file in modo sicuro, privato e a lungo termine, Internxt potrebbe essere la scelta ideale. Questo servizio di cloud storage, riconosciuto per il suo approccio orientato alla privacy e alla sicurezza, sta attualmente offrendo sconti fino all’80% sui suoi piani a vita. Un’occasione unica per chi desidera un’alternativa affidabile e conveniente ai classici provider di storage.

Con Internxt, puoi acquistare un piano una tantum e beneficiare di tutti i vantaggi senza doverti preoccupare di costi ricorrenti. Ad esempio, il piano a vita da 10 TB è ora disponibile a soli 580€, rispetto al prezzo originale di 2900€.

Le funzionalità di Internxt

Internxt si distingue per un’architettura innovativa e una serie di funzionalità progettate per garantire la sicurezza e la privacy dei tuoi dati. Utilizza la crittografia a conoscenza zero, che assicura che solo tu possa accedere ai tuoi file, senza alcuna possibilità che vengano letti da terzi, nemmeno dalla piattaforma stessa.

La sua struttura decentralizzata distribuisce i file su più server, riducendo notevolmente il rischio di violazioni o perdite di dati. Inoltre, Internxt è completamente open-source, offrendo la massima trasparenza sui suoi processi e garantendo conformità agli standard di sicurezza più elevati.

Con la compatibilità per Windows, macOS, iOS, Android e i principali browser, puoi accedere ai tuoi file ovunque e in qualsiasi momento. A ciò si aggiungono strumenti integrati come la sincronizzazione automatica, il backup sicuro e la possibilità di condividere documenti tramite link protetti da password.

Internxt è più di un semplice cloud storage: è un investimento nella sicurezza e nella privacy dei tuoi dati. Con gli sconti attuali fino all’80%, puoi ottenere un piano a vita che combina innovazione, protezione e convenienza.

Visita il sito ufficiale di Internxt per scoprire i dettagli dell’offerta e approfitta subito di questa occasione per proteggere i tuoi file al meglio. Non aspettare: il futuro dello storage sicuro è qui, e ora è più accessibile che mai.