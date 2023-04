Internxt, cloud crittografato a prezzo TOP solo per oggi

Internxt, un nuovo provider di cloud crittografato, offre una soluzione open source a conoscenza zero che dà la priorità alla privacy e alla sicurezza degli utenti.

Nonostante sia stato fondato solo nel 2020, il servizio possiede tutto il potenziale per diventare un must per chi cerca privacy e sicurezza di prim’ordine nel 2023.

Internxt offre un prezzo TOP, con un piano gratuito che include tutte le opzioni di crittografia dei file, distinguendosi dalla concorrenza.

Questo piano ha un limite di archiviazione di 10 GB. Tuttavia, gli utenti possono optare per piani a pagamento basati su abbonamento mensile o annuale o un piano a vita con pagamento una tantum.

Il piano a vita consente l’acquisto diretto di spazio cloud compreso tra 2 e 10 TB. Tutto questo a condizione normali.

Invece, solo per oggi è previsto l’80% di sconto sul piano da 2 TB. Il costo? 21,58 euro, che vengono fatturati ogni anno.

In aggiunta al piano di abbonamento 30 giorni di rimborso garantito e la creazione di un account anonimo.

Cosa include il piano cloud crittografato di Internxt?

Internxt è una piattaforma di cloud crittografato che attribuisce la massima importanza alla riservatezza dei suoi utenti.

Raggiunge questo obiettivo crittografando lato client tutti i file caricati nell’archivio e utilizzando server decentralizzati.

Questa configurazione garantisce che la piattaforma offra una migliore affidabilità rispetto ai tradizionali servizi cloud.

L’applicazione, insieme alla sua controparte sito Web, vanta un’interfaccia utente intuitiva che non richiede competenze specialistiche per navigare.

Le sue caratteristiche coprono un’ampia gamma di funzioni, tra cui l’archiviazione di file, la condivisione di cartelle, il backup, la crittografia e la perfetta sincronizzazione dei dati tra dispositivi.

