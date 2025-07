Internxt: cloud sicuro e a vita con sconto dell'80%, con VPN e antivirus inclusi

Internxt rilancia i suoi piani cloud con una promozione imperdibile: l’abbonamento a vita è ora scontato dell’80%, con prezzi che partono da 180€ per 1TB, 380€ per 3TB e 580€ per 5TB di spazio. Un unico pagamento per conservare i propri dati per sempre, senza costi ricorrenti.

E da oggi, oltre all’archiviazione protetta, il pacchetto comprende anche una VPN veloce senza limiti e protezione antivirus integrata. Per approfittare degli sconti basta andare sul sito di Internxt . Prima però vorrai conoscere le caratteristiche di questo servizio: ne parliamo nelle prossime righe.

Tutti i vantaggi di Internxt

Il punto di forza di Internxt? La massima riservatezza, anche in scenari critici come il furto o il compromesso del dispositivo: i file restano criptati e inaccessibili grazie alla crittografia post-quantistica e all’architettura “zero knowledge”, che impedisce anche al provider stesso di accedere ai tuoi contenuti. Un aspetto cruciale per chi lavora con dati delicati o vuole semplicemente il massimo della privacy.

In un mercato dominato da colossi del cloud, Internxt si distingue per la conformità totale al GDPR: essendo basato in Spagna, il servizio rispetta pienamente il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Un ulteriore livello di tutela per chi vuole evitare che le proprie informazioni finiscano in mani sbagliate.

I piani a vita offrono inoltre un enorme vantaggio economico nel tempo. Invece di affrontare costi mensili o annuali, con Internxt si acquista una volta sola e si ottiene spazio cloud per sempre, con la tranquillità di avere tutto sotto controllo. Il piano da 5TB, pensato per chi ha bisogno di molto spazio per foto, video o documenti professionali, è la soluzione ideale per archiviare senza pensieri.

L’offerta è disponibile ancora per poco sul sito ufficiale di Internxt.