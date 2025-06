Internxt, cloud sicuro per sempre: ora sconti fino al 70% sui piani a vita

Se stai cercando un servizio di cloud storage sicuro, privato e senza costi ricorrenti, questa è l’occasione perfetta. Internxt, uno dei nomi più affidabili per l’archiviazione protetta dei dati online, ha lanciato una promozione esclusiva con sconto del 70% su tutti i piani a vita.

Ma c’è di più: con un solo acquisto ottieni cloud storage, VPN ultraveloce e antivirus, per una protezione digitale a 360 gradi. Per sempre. Ma vediamo più nel dettaglio quello che offre.

Perché Internxt è diverso dagli altri servizi cloud

A fare la differenza non è solo il prezzo, ma il modo in cui Internxt protegge i tuoi dati. Mentre molte piattaforme archiviano i tuoi file su server centralizzati (rendendoli potenzialmente vulnerabili a furti o violazioni), Internxt adotta una tecnologia avanzata: ogni file viene crittografato direttamente sul tuo dispositivo con un sistema zero-knowledge AES-256, frammentato e distribuito su server decentralizzati in diversi Paesi. Anche in caso di attacco, nessuno potrebbe mai ricostruire il file originale.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di:

Accedere ai file in modo immediato , con protezione a due fattori;

, con protezione a due fattori; Condividere documenti con password , mantenendo il controllo totale sulla privacy;

, mantenendo il controllo totale sulla privacy; Evitare abbonamenti mensili, grazie ai piani a vita che offrono 1 TB, 3 TB o 5 TB di spazio in cloud con antivirus e VPN inclusi.

Con un unico pagamento ottieni tre strumenti essenziali per la tua sicurezza digitale, senza canoni annuali o costi nascosti. Che tu voglia proteggere foto personali, documenti di lavoro o informazioni sensibili, Internxt è oggi una delle soluzioni più sicure, trasparenti e convenienti sul mercato.

L’offerta è disponibile solo per un periodo limitato: vai sul sito di Internxt e scegli il piano a vita più adatto alle tue esigenze, con il 70% di sconto.