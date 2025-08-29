Internxt: cloud storage a vita con sconti fino all'85%

Archiviare file online senza preoccuparsi di canoni mensili è finalmente possibile. Internxt propone un servizio innovativo di cloud storage a vita, con un pagamento unico che permette di utilizzare lo spazio acquistato per sempre.

Sicurezza, crittografia end-to-end e pieno rispetto della privacy europea (GDPR) rendono questa piattaforma un punto di riferimento per chi cerca una soluzione definitiva e affidabile. In questo momento, è attiva una promozione sul sito di Internxt con riduzioni fino all’85% .

I piani Internxt e i prezzi in offerta

Chi sceglie Internxt Essential ottiene 1 TB di spazio crittografato, VPN senza limiti, backup automatici, condivisione sicura tramite password, autenticazione a due fattori e supporto a CLI, WebDav e Rclone. Il prezzo scende a 135€ invece di 900.

Con il pacchetto Premium, lo storage sale a 3 TB, con funzioni pensate per il lavoro in team, accesso VPN da più Paesi europei (tra cui Francia, Germania e Polonia) e strumenti in arrivo come pulizia dei dispositivi e monitoraggio del dark web. L’offerta è di 285€ invece di 1.900.

Il piano più completo è Internxt Ultimate, che garantisce 5 TB di spazio cloud, una VPN estesa anche a Regno Unito e Canada, soluzioni avanzate per la collaborazione e l’accesso futuro a nuovi servizi come Internxt Meet e Mail. Con la promozione, il costo è di 435€ anziché 2.900.

Tutti i pacchetti si attivano con un solo pagamento, tramite carta, PayPal o Google Pay, e sono coperti da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Internxt rappresenta quindi la scelta ideale per chi desidera un cloud definitivo, sicuro e senza spese ricorrenti. Con le promozioni attive oggi, è il momento migliore per ottenere tutti i vantaggi di questo servizio al prezzo migliore.