 InternXT: cloud storage ultra-sicuro in offerta con piani a vita scontati
I piani a vita di Internxt, senza abbonamenti e con tool extra come VPN e antivirus, sono in sconto dell'85% in occasione delle festività natalizie.
Cloud & Hosting
Archiviare i propri file online in modo davvero privato non è una banalità, soprattutto se si vogliono evitare abbonamenti continui e mantenere il pieno controllo dei dati. Da questo punto di vista si distingue InternXT, una piattaforma di cloud storage orientata alla massima sicurezza e alla tutela della privacy.

Per un periodo limitato, è possibile acquistare i suoi piani a prezzi fortemente scontati, scegliendo tra formule mensili, annuali o addirittura lifetime, ideali per chi desidera pagare una sola volta e non pensarci più. E soprattutto risparmiare!

Tutti i vantaggi dei piani InternXT in promozione

La proposta di InternXT è pensata per adattarsi a ogni esigenza, partendo da un piano gratuito che mette a disposizione 1 GB di spazio cloud con crittografia end-to-end, perfetto per testare il servizio senza alcun impegno. Il vero valore emerge però con i piani a pagamento, che ampliano lo spazio disponibile e includono strumenti avanzati per una protezione completa dei dati.

Tutti gli abbonamenti InternXT si basano su crittografia zero-knowledge, il che significa che solo l’utente può accedere ai propri file. A questo si affianca una sicurezza post-quantistica, la piena conformità al GDPR e un supporto clienti premium. I contenuti sono accessibili da qualsiasi dispositivo, grazie ad app dedicate per desktop e mobile.

Tra le opzioni più interessanti ci sono i piani a vita, che permettono di bloccare il prezzo con un pagamento unico e utilizzare lo spazio cloud per sempre. Le soluzioni disponibili sono le seguenti:

  • Essential: 1 TB di spazio a vita a 285€;
  • Premium: 3 TB di spazio a vita a 435€;
  • Ultimate: 5 TB di spazio a vita a 585€ (invece di circa 3.900 € di prezzo standard).

Oltre allo spazio di archiviazione, InternXT integra una serie di strumenti utili: VPN illimitata, backup automatici dei file, antivirus incluso, condivisione protetta da password e supporto a funzionalità avanzate come CLI e WebDAV, dedicate a utenti più esperti.

Per approfittare delle promozioni in corso, basta andare sul sito di Internxt.

22 dic 2025

