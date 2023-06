Internxt: ecco come avere 2TB di spazio cloud a 10 euro

Internxt ha introdotto una notevole promozione che offre 2TB di spazio cloud storage a soli 10,79 euro all’anno, ed è qualcosa che vale la pena sapere.

Rispetto ad altri servizi simili e alternativi come Google Drive, si può ottenere uno spazio cloud davvero enorme per soli 11 euro, che è un prezzo abbastanza ragionevole.

Per usufruire tempestivamente della promozione, CLICCA QUI e riscatta l’offerta per attivare il tuo piano di archiviazione cloud da 2 TB con Internxt per un anno.

Non solo la super promozione offre un grande valore, ma il servizio di cloud storage è anche uno dei migliori oggi disponibili.

Inoltre, i clienti hanno la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto se il servizio non soddisfa le loro esigenze, anche se è improbabile che ciò accada.

Cosa succede dopo il primo anno al piano di 2TB di spazio cloud?

Dopo il primo anno promozionale sul piano di 2TB di spazio cloud al costo di 10,79 euro, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo standard di 108 euro all’anno.

Naturalmente, spetta interamente a te ritirare l’offerta in qualsiasi momento per evitare l’aumento della quota di abbonamento che entrerà in vigore il prossimo anno.

Un aspetto degno di nota delle offerte di Internxt è la fornitura di un piano cloud gratuito, che diventa disponibile per coloro che richiedono uno spazio di archiviazione inferiore a 10 GB, tra le altre funzionalità.

Internxt offre una soluzione di archiviazione cloud che consente l’archiviazione di diversi tipi di dati come documenti, foto e video, senza alcuna restrizione sulla dimensione dei singoli file.

La tutela della privacy è di fondamentale importanza per l’azienda, che la pone come priorità assoluta.

Per garantire ciò, l’azienda ha implementato una politica a conoscenza zero, che garantisce che solo l’utente abbia accesso ai propri file caricati.

I file vengono sottoposti a crittografia AES-256 CTR al momento del caricamento, che rafforza ulteriormente la sicurezza dei dati dell’utente.

Al fine di mantenere la sicurezza dei dati degli utenti, il servizio utilizza un sistema di archiviazione di natura decentralizzata. Ecco perché devi cliccare sul link sottostante e abbonarti:

Riprendendo il discorso di prima, tutto ciò si ottiene frammentando i file prima del loro caricamento, nonché utilizzando la crittografia e disperdendo i dati su numerosi server.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.