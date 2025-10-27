 Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Internxt ha lanciato la sua nuova offerta su tutti i suoi piani cloud a vita: l'85% di sconto fino a 5 TB. Con 30 giorni di garanzia di rimborso.
Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Informatica Cloud & Hosting
Internxt ha lanciato la sua nuova offerta su tutti i suoi piani cloud a vita: l'85% di sconto fino a 5 TB. Con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Sei alla ricerca di un spazio cloud che possa custodire i tuoi file con la massima privacy e sicurezza? Una delle soluzioni da considerare è quella proposta da Internxt.

Questo tool, che permette di ottenere un cloud storage fino a 5 TB, mette in sconto dell’85% i piani a vita. Niente più abbonamenti: con un singolo acquisto, lo avrai disponibile per sempre. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la promo lanciata da Internxt.

Vai all’offerta di Internxt

Tutte le offerte di Internxt ora attive

I piani scontati di Internxt sono tre, proposti tutti con l’85% di sconto. Le opzioni sono le seguenti:

  • 1 TB con un costo di 195€ invece di 1300€;
  • 3 TB con un costo di 345€ invee di 2300€;
  • 5 TB con un costo di 495€ invece di 3300€.

La differenza rispetto agli abbonamenti mensili in termini economici è davvero considerevole. Nel lungo periodo, chi ha optato per il cloud a vita risparmia, ammortizzando i costi già dopo il primo anno.

Tra le caratteristiche principali di Internxt c’è la sua crittografia a conoscenza zero, la presenza dell’autenticazione a due fattori e la condivisione dei file protetta da password. E inclusi nel piano ci sono anche un antivirus e una VPN, due elementi che aumentano sensibilmente la protezione e la privacy informatica dei tuoi file.

Per i nuovi utenti che intendono aderire alla promo, c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal e di usufruire di una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. Così è possibile “testare” il servizio prima che l’acquisto sia definitivo.

Per maggiori informazioni e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Internxt. Le offerte proposte sono disponibili solo per un breve periodo di tempo.

Vai all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis

Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis
Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis

Realizza il tuo sito in pochi minuti grazie all'AI: un anno di IONOS gratis
Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming

Il nuovo Luna: così Amazon reinventa il cloud gaming
Edoardo D'amato
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti