Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Sei alla ricerca di un spazio cloud che possa custodire i tuoi file con la massima privacy e sicurezza? Una delle soluzioni da considerare è quella proposta da Internxt.

Questo tool, che permette di ottenere un cloud storage fino a 5 TB, mette in sconto dell’85% i piani a vita. Niente più abbonamenti: con un singolo acquisto, lo avrai disponibile per sempre. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la promo lanciata da Internxt.

Tutte le offerte di Internxt ora attive

I piani scontati di Internxt sono tre, proposti tutti con l’85% di sconto. Le opzioni sono le seguenti:

1 TB con un costo di 195€ invece di 1300€;

invece di 1300€; 3 TB con un costo di 345€ invee di 2300€;

invee di 2300€; 5 TB con un costo di 495€ invece di 3300€.

La differenza rispetto agli abbonamenti mensili in termini economici è davvero considerevole. Nel lungo periodo, chi ha optato per il cloud a vita risparmia, ammortizzando i costi già dopo il primo anno.

Tra le caratteristiche principali di Internxt c’è la sua crittografia a conoscenza zero, la presenza dell’autenticazione a due fattori e la condivisione dei file protetta da password. E inclusi nel piano ci sono anche un antivirus e una VPN, due elementi che aumentano sensibilmente la protezione e la privacy informatica dei tuoi file.

Per i nuovi utenti che intendono aderire alla promo, c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal e di usufruire di una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. Così è possibile “testare” il servizio prima che l’acquisto sia definitivo.

Per maggiori informazioni e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Internxt. Le offerte proposte sono disponibili solo per un breve periodo di tempo.