Internxt: il cloud sicuro a vita ora con l’80% di sconto

Se stai cercando una soluzione per proteggere i tuoi file nel cloud con la massima sicurezza, Internxt è il servizio che fa per te. Con la sua tecnologia innovativa e un approccio centrato sulla privacy, questo strumento offre la possibilità di archiviare i tuoi dati in modo sicuro e privato. E ora c’è una ragione in più per scegliere Internxt: grazie all’offerta attuale, puoi approfittare di uno sconto dell’80% sui piani a vita. Ad esempio, il piano da 10TB, perfetto per gestire un grande volume di dati, è disponibile a soli 580€, invece di 2900€. Un’occasione unica per garantirti un cloud storage a lungo termine senza costi ricorrenti.

Le funzionalità di Internxt

Internxt si distingue per la sua architettura decentralizzata e l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero, che garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi file. I dati vengono frammentati, distribuiti su più server e ricomposti solo quando ne hai bisogno, riducendo al minimo i rischi di violazione o perdita.

Internxt è open-source: offre piena trasparenza sul funzionamento e sugli standard di sicurezza adottati. Inoltre, la piattaforma è compatibile con i principali sistemi operativi, come Windows, macOS, iOS e Android, permettendoti di accedere ai tuoi file ovunque tu sia.

Con Internxt puoi inoltre sincronizzare automaticamente i tuoi dispositivi, effettuare backup sicuri e condividere file tramite link protetti da password e con scadenze personalizzabili.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di proteggere i tuoi file con Internxt, il cloud storage più sicuro e innovativo. Grazie all’offerta con sconto dell’80%, puoi investire nella sicurezza dei tuoi dati e ottenere un piano a vita senza costi aggiuntivi. Visita il sito ufficiale di Internxt, scopri tutte le opzioni disponibili e scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.