Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Non esistono in commercio spazi cloud sicuri come quelli messi a disposizione da Internxt. Se stai cercando un servizio dove archiviare i tuoi file in sicurezza, dovresti considerarlo.

Il motivo? Perché con Internxt la sicurezza dei tuoi file è veramente ai massimi livelli. Così potrai liberare spazio nel PC o smartphone senza preoccupazioni. Inoltre, in questo momento tutti i piani a vita sono in sconto dell’85%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include la promo.

Cosa rende unico Internxt rispetto agli altri software di questo tipo?

Internxt è più di un semplice spazio cloud: i suoi pacchetti offrono strumenti extra avanzati. Tra questi, l’antivirus, la VPN illimitata per navigare senza restrizioni da ogni parte del mondo, l’autenticazione a due fattori e il monitoraggio del dark web.

In più, l’azienda che ha creato Internxt ha sede in Europa (quindi è conforme al GDPR) e ha sviluppato una piattaforma completamente open source. Ciò garantisce massima trasparenza e controllo da parte degli utenti.

I piani che propone Internxt sono tre:

Essenziali (1 TB) a 195€ invece di 1300€ una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA;

una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA; Premium (3 TB) a 285€ invece di 1900€ , con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione;

, con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione; Definitivo (5 TB) a 435€ invece di 2900€, che include tutte le funzionalità presenti e quelle future, come la mail cifrata e le videochiamate protette.

Stiamo parlando di piani a vita: non ci sono abbonamenti, una volta acquistati saranno tuoi per sempre. E per testarne il funzionamento hai comunque 30 giorni di garanzia di rimborso. Per ulteriori dettagli e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Internxt.