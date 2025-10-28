 Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Con Internxt hai più di uno spazio cloud: è una vera e propria roccaforte per i tuoi file. Ora tutti i suoi piani a vita sono in sconto.
Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
Informatica Cloud & Hosting
Con Internxt hai più di uno spazio cloud: è una vera e propria roccaforte per i tuoi file. Ora tutti i suoi piani a vita sono in sconto.

Non esistono in commercio spazi cloud sicuri come quelli messi a disposizione da Internxt. Se stai cercando un servizio dove archiviare i tuoi file in sicurezza, dovresti considerarlo.

Il motivo? Perché con Internxt la sicurezza dei tuoi file è veramente ai massimi livelli. Così potrai liberare spazio nel PC o smartphone senza preoccupazioni. Inoltre, in questo momento tutti i piani a vita sono in sconto dell’85%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include la promo.

Vai all’offerta di Internxt

Cosa rende unico Internxt rispetto agli altri software di questo tipo?

Internxt è più di un semplice spazio cloud: i suoi pacchetti offrono strumenti extra avanzati. Tra questi, l’antivirus, la VPN illimitata per navigare senza restrizioni da ogni parte del mondo, l’autenticazione a due fattori e il monitoraggio del dark web.

In più, l’azienda che ha creato Internxt ha sede in Europa (quindi è conforme al GDPR) e ha sviluppato una piattaforma completamente open source. Ciò garantisce massima trasparenza e controllo da parte degli utenti.

I piani che propone Internxt sono tre:

  • Essenziali (1 TB) a 195€ invece di 1300€ una tantum, con cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA;
  • Premium (3 TB) a 285€ invece di 1900€, con VPN multi-localizzazione e strumenti avanzati per protezione e collaborazione;
  • Definitivo (5 TB) a 435€ invece di 2900€, che include tutte le funzionalità presenti e quelle future, come la mail cifrata e le videochiamate protette.

Stiamo parlando di piani a vita: non ci sono abbonamenti, una volta acquistati saranno tuoi per sempre. E per testarne il funzionamento hai comunque 30 giorni di garanzia di rimborso. Per ulteriori dettagli e per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di Internxt.

Vai all’offerta di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto

Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto
Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto

Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto
Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi

Pcloud: l'offerta per il password manager in sconto del 50% scade oggi
Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress

Hostinger: attivi gli sconti Black Friday sull'hosting WordPress
Edoardo D'amato
Pubblicato il
28 ott 2025
Link copiato negli appunti