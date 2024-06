Internxt: la promo Europei di calcio risolve i problemi di memoria

L’estate è arrivata e con essa l’opportunità perfetta per mettere ordine al tuo spazio di archiviazione digitale. Con la promo Europei di calcio, Internxt ti permette di salvare tutti i tuoi dati in un posto sicuro, crittografato e accessibile ovunque tu sia. Tutto questo senza rischiare che le tue foto in spiaggia finiscano nelle mani sbagliate.

Promo Europei di calcio: sicurezza, privacy e risparmio

Internxt è una specie di supereroe del storage cloud. Offre la crittografia end-to-end, che frammenta i tuoi file prima ancora che possano arrivare al server. In pratica, riduce i tuoi dati in tanti pezzettini che solo tu puoi rimettere insieme. Nessuna terza parte può spiare ciò che hai deciso di archiviare, nemmeno Internxt stesso. In più, il suo codice sorgente open-source è disponibile su GitHub.

Parliamo della promozione di Internxt. Ti consente di risparmiare il 75% sui piani annuali e a vita. Hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché scegliere questo provider? Oltre alla sicurezza, offre un servizio cross-platform che funziona su tutti i dispositivi, compreso Linux! Puoi sincronizzare le tue foto del barbecue con gli amici da qualsiasi dispositivo, grazie alle app mobili, web e desktop. Il tuo spazio di archiviazione cloud sarà sempre a portata di mano, ovunque tu sia, persino allo stadio.

Internxt è anche in prima linea nella battaglia per una rete sicura ed equa. Ogni aspetto del servizio è progettato per garantire che tu abbia il controllo totale sui tuoi dati. Non ci sono scappatoie: supporta tutte le modalità di pagamento più famose, comprese le criptovalute. Inoltre, puoi configurare l’autenticazione a due fattori (2FA) per dormire sonni ancor più tranquilli.

Lascia che Internxt gestisca i tuoi ricordi digitali mentre tu ti concentri a tifare per la Nazionale italiana. E ricorda, la promo Europei di calcio è qui per farti risolvere i problemi di memoria dei tuoi dispositivi.