Internxt, la tua scelta per un cloud sicuro e criptato 100% trasparente

Uno spazio per archiviare documenti e file in sicurezza? Sicuramente il cloud storage. Tra le tante offerta, particolare menzione merita il cloud sicuro e criptato di Internxt. Il tool è stato progettato per archiviare i file rapidamente tramite una piattaforma user-friendly.

Puoi accedere ai tuoi file da computer, smartphone, tablet o qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Il tutto avviene in totale sicurezza grazie alla crittografia di livello militare che blocca qualsiasi tentativo di intrusione da parte di cybercriminali.

Internxt: il cloud sicuro e criptato che cercavi

Internxt combina praticità e protezione di livello. La sincronizzazione protetta dei dati tra il dispositivo e i server consente solo a te di accedere e controllare i file. La sicurezza è garantita dal protocollo di zero-knowledge ed end-to-end. Puoi organizzare i file in cartelle, rinominarli e applicare filtri per trovarli facilmente.

Il servizio è compatibile con i dispositivi Windows, Mac e Linux. Inoltre, ti consente di effettuare il backup delle cartelle del computer, come la cartella Documenti, così avrai sempre a portata di mano le versioni più recenti dei tuoi dati su ogni dispositivo.

Internxt è anche economicamente conveniente. Grazie agli sconti fino all’80%, i piani di abbonamento annuali partono da soli 9,20 euro all’anno per 200 GB di spazio (o ad 1 euro al mese) fino ad arrivare a 60 euro all’anno per 10 TB di spazio (6 euro al mese). Sono disponibili anche opzioni da 2 TB e 5 TB. Se il servizio non dovesse soddisfarti, puoi sempre richiedere la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 30 giorni. Sono anche disponibili i piani a vita, ossia quelli con pagamento una tantum. Puoi scegliere tra 2, 5 o 10 TB di spazio, tutti scontati dell’80%. Allora, sei pronto a proteggere i tuoi dati con un cloud sicuro e criptato come quello di Internxt?