Internxt lancia il Black Friday: spazio cloud sicuro con sconti fino all’85%

Nel mondo digitale, avere uno spazio cloud affidabile è diventato essenziale per proteggere i propri file e accedervi facilmente da qualsiasi dispositivo. Foto, documenti e contenuti personali richiedono soluzioni che garantiscano sicurezza e semplicità d’uso, rendendo i servizi di archiviazione online un pilastro della gestione dei dati. Tra le numerose opzioni disponibili, Internxt si distingue per la sua combinazione di tecnologie avanzate, massima attenzione alla privacy e accessibilità per tutte le esigenze.

In occasione del Black Friday, Internxt offre sconti fino all’85% su tutti i suoi piani, rendendo ancora più conveniente l’adozione di uno strumento che permette di archiviare e gestire i file in modo sicuro e privato.

Perché scegliere Internxt

Internxt non è solo un servizio di archiviazione cloud, ma un vero e proprio baluardo per la tutela della privacy digitale. Ogni file caricato viene crittografato e suddiviso in frammenti, distribuendoli su diversi server per garantire che nessuno, nemmeno Internxt stesso, possa accedervi. Questo approccio unico offre un livello di protezione dei dati difficilmente eguagliabile nel panorama dei servizi cloud.

Oltre alla sicurezza, Internxt si distingue per un’interfaccia intuitiva e una vasta compatibilità con i dispositivi e i sistemi operativi più utilizzati. La piattaforma consente di sincronizzare facilmente file tra diversi dispositivi, semplificando la gestione dei contenuti personali o professionali. Inoltre, il servizio supporta l’autenticazione a due fattori e il download di file fino a 20 GB.

Con l’offerta Black Friday, Internxt rende accessibile una tecnologia all’avanguardia, offrendo uno sconto senza precedenti che permette a tutti di accedere a uno spazio cloud sicuro, efficiente e rispettoso della privacy.

Ad esempio in questo momento il piano da 10 TB costa 45€ all’anno invece di 299,99€. Un’occasione perfetta per chi vuole investire nel futuro della propria gestione digitale.

Per approfittare delle promo vai sul sito di Internxt.