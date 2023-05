Internxt, l’impossibile diventa possibile con un prezzo TOP

La comodità di avere 2 TB di spazio di archiviazione cloud non è mai stata così accessibile. La nuova offerta di Internxt, disponibile per un periodo di tempo limitato per i nuovi utenti, mette in palio un prezzo TOP.

Ti consente di abbonarti annualmente e ricevere uno sconto dell’80%, modificando i termini della transazione.

Con la promo in corso, puoi acquistare il piano da 2 TB di Internxt a 21,58 euro all’anno, invece di 107,88 euro.

Utilizzando la calcolatrice, determinare il costo mensile della promozione è un compito semplice: 2 TB di cloud storage sono disponibili per soli 1,79 euro al mese.

Questa offerta include l’uso completo dei servizi di Internxt, come la crittografia sicura end-to-end per l’archiviazione e la condivisione dei dati.

La promozione è attivabile attraverso il sito ufficiale di Internxt, a cui si accede tramite il link riportato di seguito.

Internxt, prezzo TOP che fa impallidire gli altri servizi analoghi

La recente proposta di Internxt a prezzo TOP ti garantisce un risparmio notevole rispetto alle alternative offerte dai principali competitor.

Se opti per la fatturazione annuale, puoi risparmiare fino a 80 euro sulla soluzione di 2 TB in cloud di Google One, che costa 99,99 euro.

In confronto, la scelta di iCloud+ comporta una spesa significativa di 9,99 euro al mese per 2 TB, che si traduce in un costo annuale di quasi 120 euro.

Con Dropbox, invece, è richiesto un abbonamento mensile di 11,99 euro (o 9,99 euro mensili con fatturazione annuale) per usufruire dei 2 TB.

Internxt propone un servizio con sottoscrizione annuale che, al termine del periodo promozionale, si rinnova al prezzo di 107,88 euro.

Un valore altamente competitivo, soprattutto tenendo in considerazione i sofisticati strumenti di protezione offerti dall’azienda, tra cui la crittografia end-to-end.

Al termine della promozione, potrai passare al piano gratuito da 10 GB, confermare l’abbonamento annuale o mensile da 2 TB, optare per l’abbonamento annuale o mensile da 20 GB o 200 GB. Intanto, clicca sul link qui sotto e abbonati:

All fine della promo, puoi anche decidere di acquistare lo spazio cloud a vita, al costo di 299 euro una tantum.

