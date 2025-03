Internxt mette al sicuro i tuoi file: ora con l’80% di sconto

Internxt è la soluzione ideale per chi desidera proteggere i propri dati con un sistema di archiviazione crittografata all’avanguardia. Grazie alla tecnologia a conoscenza zero, i tuoi file rimangono accessibili solo a te, senza possibilità di essere intercettati o violati, anche in caso di furto o attacco hacker.

Per un periodo limitato, tutti i piani di Internxt sono disponibili conuno sconto dell’80%, offrendo un’opportunità unica per rafforzare la propria sicurezza digitale.

Un archivio digitale sicuro e sempre accessibile: scopri Internxt

Con Internxt puoi contare su una protezione totale per i tuoi documenti, foto e video. La crittografia post-quantistica assicura una sicurezza superiore, mentre il backup automatico protegge i tuoi file da eventuali perdite. Inoltre, il servizio include una VPN ultraveloce, un antivirus avanzato e strumenti di protezione della privacy, tra cui autenticazione a due fattori e conformità al GDPR.

Internxt garantisce il massimo livello di sicurezza grazie alla crittografia end-to-end, impedendo qualsiasi accesso non autorizzato ai tuoi dati. Anche in caso di perdita del dispositivo o attacco informatico, i file restano protetti e accessibili solo a te.

Ecco alcune delle principali funzionalità di Internxt:

Archiviazione crittografata fino a 5TB;

Crittografia post-quantistica per la massima protezione;

VPN ultraveloce senza limiti di banda;

Antivirus integrato per una navigazione sicura;

Backup automatico dei file per evitare perdite accidentali;

Condivisione sicura con protezione tramite password;

Supporto a WebDav, CLI e Rclone per la gestione avanzata dei file.

Per un periodo limitato, Internxt offre uno sconto dell’80% su tutti i suoi piani, consentendoti di proteggere i tuoi dati al miglior prezzo possibile. Un’occasione da non perdere per chi vuole sicurezza, privacy e affidabilità in un’unica soluzione.

Per accedere all’offerta e mettere al sicuro i tuoi file, basta visitare il sito ufficiale di Internxt e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.