Internxt, privacy al sicuro con meno 1 euro, ecco come

Stai cercando un efficiente servizio di cloud storage ma non hai la minima idea a quale affidarti? Te lo diciamo noi quale: Internxt. Con questo servizio, pagando meno di 1 euro, potrai proteggere totalmente la tua privacy.

Attualmente punto di riferimento del settore cloud storage, i suoi punti di forza sono la sicurezza degli utenti e la protezione dei dati.

Il servizio usa la crittografia per la protezione dei dati e l’accesso allo spazio cloud, che viene poi estesa a tutti i file che salvi in ogni dispositivo in tuo possesso. Così avrai un sistema improntato sulla sicurezza e la flessibilità.

Meno di 1 euro e con Internxt proteggerai la tua privacy

Con meno di 1 euro avrai a disposizione 20 GB di spazio di archiviazione, oltre alla possibilità di poter scegliere altri piani tariffari nella pagina ufficiale di Internxt, tra cui il migliore è senza dubbio quello a 0,89 euro al mese.

Hai la possibilità di testare il servizio gratuitamente col piano da 10 GB, ma hai a disposizione poche funzionalità.

Un servizio alla portata di tutti

Internxt è la soluzione cloud storage migliore a cui fare affidamento per la protezione della tua privacy semplicemente salvando tutti i tuoi dati sensibili, protetti grazie alla crittografia.

Con questo servizio multipiattaforma potrai poi accedere ai tuoi file da ogni dispositivo in tuo possesso utilizzando le app native pensate per ogni sistema operativo.

Al di là di questo, è un servizio flessibile e, oltre al piano gratuito, hai a disposizione diversi a pagamento tra cui scegliere.

In questo link puoi scegliere tra il piano a 0,89 euro al mese con 20 GB di spazio di archiviazione, il piano a 3,49 euro al mese con ben 200 GB di spazio di archiviazione e il piano a 8,99 euro al mese con 2 TB di spazio di archiviazione.

