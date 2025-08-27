 Internxt protegge i file e svuota la memoria dei device: è in sconto dell'85%
Internxt è il servizio di cloud storage che archivia e protegge i tuoi file, facendo respirare la memoria dei tuoi dispositivi. Ora è in sconto.
Informatica Cloud & Hosting
Archiviare i propri file in modo sicuro e permanente non è mai stato così semplice. Internxt si presenta come un’alternativa innovativa ai servizi cloud tradizionali: invece degli abbonamenti mensili o annuali, propone piani a vita che si acquistano una sola volta e rimangono disponibili per sempre, senza ulteriori costi ricorrenti. Tutto questo con un livello di protezione elevato, grazie alla crittografia end-to-end e al pieno rispetto della privacy degli utenti.

Attualmente è disponibile una promozione con sconti fino all’85%, che rende le soluzioni Internxt ancora più convenienti. Vediamo nel dettaglio cosa offrono.

Tutte le soluzioni di Internxt per archiviare e proteggere i tuoi file

Le opzioni sono tre, calibrate sulle diverse esigenze di spazio e funzionalità. Il piano Essential comprende 1 TB di archiviazione protetta, una VPN illimitata, backup automatici, condivisione sicura tramite password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, oltre all’autenticazione a due fattori. In offerta a 135€ invece di 900.

Per chi necessita di maggiore spazio, il piano Premium mette a disposizione 3 TB con strumenti di collaborazione avanzati, accesso VPN da più Paesi (tra cui Francia, Germania e Polonia) e prossime funzionalità come pulizia dei dispositivi e monitoraggio del dark web. Prezzo in promo: 285€ al posto di 1900.

Infine, il piano Ultimate offre 5 TB di cloud storage, VPN estesa anche a Regno Unito e Canada e strumenti evoluti per la collaborazione online, oltre all’accesso futuro a servizi come Internxt Meet e Mail. Costo scontato: 435€ invece di 2900.

L’attivazione è immediata e richiede un unico pagamento, effettuabile con carta, PayPal o Google Pay. È inclusa anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con queste condizioni, Internxt rappresenta una soluzione definitiva e senza spese ricorrenti per chi vuole affidabilità, sicurezza e convenienza. Un’occasione ideale per passare al cloud a vita approfittando degli sconti attuali: per approfittarne vai sul sito di Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Edoardo D'amato
27 ago 2025
