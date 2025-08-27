Internxt protegge i file e svuota la memoria dei device: è in sconto dell'85%

Archiviare i propri file in modo sicuro e permanente non è mai stato così semplice. Internxt si presenta come un’alternativa innovativa ai servizi cloud tradizionali: invece degli abbonamenti mensili o annuali, propone piani a vita che si acquistano una sola volta e rimangono disponibili per sempre, senza ulteriori costi ricorrenti. Tutto questo con un livello di protezione elevato, grazie alla crittografia end-to-end e al pieno rispetto della privacy degli utenti.

Attualmente è disponibile una promozione con sconti fino all’85%, che rende le soluzioni Internxt ancora più convenienti. Vediamo nel dettaglio cosa offrono.

Tutte le soluzioni di Internxt per archiviare e proteggere i tuoi file

Le opzioni sono tre, calibrate sulle diverse esigenze di spazio e funzionalità. Il piano Essential comprende 1 TB di archiviazione protetta, una VPN illimitata, backup automatici, condivisione sicura tramite password, supporto a CLI, WebDav e Rclone, oltre all’autenticazione a due fattori. In offerta a 135€ invece di 900.

Per chi necessita di maggiore spazio, il piano Premium mette a disposizione 3 TB con strumenti di collaborazione avanzati, accesso VPN da più Paesi (tra cui Francia, Germania e Polonia) e prossime funzionalità come pulizia dei dispositivi e monitoraggio del dark web. Prezzo in promo: 285€ al posto di 1900.

Infine, il piano Ultimate offre 5 TB di cloud storage, VPN estesa anche a Regno Unito e Canada e strumenti evoluti per la collaborazione online, oltre all’accesso futuro a servizi come Internxt Meet e Mail. Costo scontato: 435€ invece di 2900.

L’attivazione è immediata e richiede un unico pagamento, effettuabile con carta, PayPal o Google Pay. È inclusa anche una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con queste condizioni, Internxt rappresenta una soluzione definitiva e senza spese ricorrenti per chi vuole affidabilità, sicurezza e convenienza. Un’occasione ideale per passare al cloud a vita approfittando degli sconti attuali: per approfittarne vai sul sito di Internxt.