Internxt, proteggi i tuoi dati a meno di 11 euro al mese

Chi di noi non ha come obiettivo quello di tutelare la privacy e i propri dati personali quando si parla di web? In tale prospettiva, avere a disposizione un servizio di cloud storage può essere un valido aiuto per contrastare le continue minacce che si nascondono nel web.

Con il codice SUMMER90 è possibile risparmiare fino al 90% sul piano da 2TB di Internxt. Naturalmente, l’offerta può essere sottoscritta da chiunque ma è a tempo limitato, motivo per cui consigliamo di correre subito sul sito web dedicato!

Internxt non è solamente un cloud sicuro, dedicato a tutti, che nasce con l’obiettivo di fornire agli utenti un servizio di cui non possono pentirsi: Internxt punta a garantire il controllo completo dei dati al fine di assicurare imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza a tutti gli utenti che vogliono essere completamente sicuri quando utilizzano un dispositivo.

Nonostante i vantaggi elencati non non sei ancora del tutto convinto? Prova subito uno dei piani disponibili e vedrai personalmente i vantaggi di avere un servizio come questo. Non dimenticare che Internxt nasce proprio per tutelare la tua privacy e proteggere i tuoi file. Con il piano Internxt da 2TB hai a disposizione archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt.

Con soli 10,79 euro anziché 107,88 puoi avere dunque un servizio di cloud storage completo che protegge la tua privacy grazie alla suite open-source di servizi cloud crittografati. Internxt é disponibile per tutte le piattaforme, incluso Linux: tutti i servizi di Internxt sono progettati per assicurare imbattibili livelli di sicurezza e riservatezza, in modo da proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Se non sei ancora convinto, puoi avere fino a 10 GB gratis e verificare se la privacy offerta da Internxt ti soddisfa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.