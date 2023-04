Internxt, rendi sicuro il tuo cloud pagando la metà

Internxt ti fornisce un servizio di cloud storage che vanta una crittografia robusta e decentralizzata e un’ampia capacità di archiviazione. Tutto questo pagando la metà.

La piattaforma open source a conoscenza zero garantisce una privacy completa. Attualmente, Internxt offre il Lifetime Plan con uno sconto del 50%, che include 2 TB di spazio cloud al costo una tantum di 149 euro e senza costi aggiuntivi nascosti.

Pagando la metà, Internxt si distingue dalla concorrenza

Internxt è stato creato per dare priorità alla sicurezza e alla privacy dei propri utenti, consentendo loro di salvaguardare i propri file e proteggerli da eventuali violazioni della privacy.

Con il cloud storage di Internxt, l’archiviazione dei tuoi documenti personali e professionali, video, foto e altri dati puoi eseguirla con facilità. Puoi anche accedere contemporaneamente a tutti i contenuti caricati sui dispositivi collegati.

La caratteristica distintiva di Internxt risiede nella sicurezza dei tuoi preziosi dati. Hai completa autonomia sui tuoi file, eliminando la necessità di ricordare password o informazioni sensibili.

Con Internxt, tutto ciò che carichi è crittografato end-to-end direttamente dal tuo dispositivo. Ciò è reso possibile dalla crittografia AES-256 a conoscenza zero, che garantisce che solo tu abbia accesso ai tuoi dati.

Internxt è orgoglioso della trasparenza, poiché il loro codice open source è disponibile per le persone per la revisione, l’analisi e la verifica personali su GitHub. Non c’è bisogno di segretezza.

Inoltre, Internxt è pienamente conforme al GDPR e ti garantisce una sicurezza completa con l’aiuto di Securitum, azienda leader nel settore dei penetration test.

Pagando la metà sul piano Lifetime, grazie all’offerta fissa e all-inclusive, priva di canoni mensili o costi aggiuntivi, il costo ammonta a 149 euro. Clicca qui sotto e abbonati:

Avrai a disposizione 2 TB di spazio di archiviazione cloud, più adatto per un utilizzo moderato del servizio.

Cogli questa opportunità per salvaguardare i tuoi dati con uno sconto incredibile prima della scadenza della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.