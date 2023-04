Internxt: sicurezza, crittografia e sconto dell’80%, ora in italiano!

Il cloud storage è una risorsa essenziale per salvaguardare i file personali, inclusi documenti, contenuti multimediali e software, tutto all’insegna della sicurezza.

In effetti, un servizio del genere fornisce archiviazione sicura e accessibilità da qualsiasi luogo.

Per alcuni, la riservatezza è altrettanto fondamentale, ed è qui che entra in gioco Internxt. Il loro servizio di archiviazione decentralizzato garantisce la massima protezione per i tuoi dati.

Cloud storage di Internxt: sicurezza e crittografia prima di ogni cosa

Internxt pone grande enfasi alla salvaguardia della privacy e alla loro sicurezza in tutti i suoi servizi cloud.

La crittografia AES a 256 bit end-to-end è la pietra angolare del suo approccio alla protezione dei dati.

Questa crittografia garantisce che i dati siano accessibili e leggibili solo da te, senza che informazioni come password di accesso o informazioni correlate memorizzate vengano rubate. Inoltre, potrai mantenere il pieno controllo sui file.

Ma c’è dell’altro: da oggi il sito ufficiale di Internxt è completamente in italiano. In questo modo potrà offrire il proprio servizio di cloud storage senza fraintendimenti dovuti alla lingua.

Al di là di questo, ti fornisce anche un client intuitivo che semplifica la gestione dei file. Con una serie di funzionalità di condivisione, backup e sincronizzazione, la produttività è al massimo.

L’accesso ai file in movimento non è mai stato così facile, grazie alla funzione di sincronizzazione automatica.

Non mancano i contenuti multimediali, con una galleria online dedicata per l’archiviazione di foto e video, fruibile da qualsiasi dispositivo.

Hai la possibilità di utilizzare il servizio di archiviazione tramite browser trascinando e rilasciando i file nella finestra designata o scaricando l’applicazione disponibile per Android, iOS, Windows e MacOS. È possibile creare un account gratuito cliccando sul link sottostante:

Questo account ti offre 10 GB di storage, mentre se sei un professionista potrai usufruire di uno storage da 2 TB con uno sconto dell’80% sul prezzo finale. Un’opportunità imperdibile davvero imperdibile!

