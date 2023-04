Internxt, solo per oggi sconto dell’80%: approfitta ora

Internxt, un provider di cloud storage rispettabile e affidabile, sta attualmente offrendo un affare senza pari: solo per oggi sconto dell’80%.

Questa promozione ti consente di risparmiare molto sull’archiviazione cloud sul piano da 2TB.

La parte migliore? Disporrai di 30 giorni di rimborso garantito e della creazione di un account anonimo.

Per quanto riguarda gli altri piani, ce ne sono 3 disponibili:

uno gratuito da 10GB;

uno a 10,68 euro da 20GB;

uno a 41,88 euro da 200GB.

Solo per oggi sconto dell’80% offerto da Internxt

La soluzione di archiviazione cloud di Internxt rappresenta un’opzione ideale per il backup dei file online, mitigando il rischio di perdere i dati nel caso in cui il PC, lo smartphone, il disco rigido o l’unità flash vengano danneggiati.

Grazie alla tecnologia cloud, è possibile accedere a questi file in qualsiasi momento con una connessione Internet attiva.

Il browser Web e le app dedicate per PC, smartphone e tablet offrono l’accesso allo spazio di archiviazione.

Puoi anche salvare i file selezionati sul tuo dispositivo per accedervi offline tramite queste app.

Internxt ha un vantaggio cruciale quando si tratta di privacy e sicurezza, grazie all’approccio zero-knowledge dell’azienda.

Tutti i file caricati nel cloud vengono crittografati utilizzando un modello AES-256 CTR anche prima del caricamento, assicurando che solo tu sia in possesso della chiave di decrittazione.

Per dirla chiaramente, anche in caso di attacco hacker e successivo furto di file, l’accesso non autorizzato sarebbe irrealizzabile. Inoltre, il sistema incorpora l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Internxt dà la priorità alla salvaguardia dei dati dei propri utenti, utilizzando la tecnologia blockchain per garantire la massima sicurezza.

Disperdendo i file degli utenti su una rete di computer decentralizzata, piuttosto che su un singolo server centrale, riduce al minimo il rischio di dannose violazioni della sicurezza e attacchi di hacker.

Se vuoi abbonarti, fallo subito perché solo per oggi sconto dell’80%. Clicca sul link qui sotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.