Internxt ti offre 200GB di spazio cloud a prezzo TOP: approfitta ora

Per trovare il piano di archiviazione cloud più adatto, le persone devono valutare i propri requisiti specifici. Internxt è la prima scelta per chi cerca un servizio ideale che offra una gamma di opzioni, tra cui ben 200GB di spazio cloud.

Inoltre, sei libero di scegliere tra piani mensili o annuali, con capacità di archiviazione fino a 2 TB, o piani a vita con capacità di archiviazione fino a 10 TB.

Indipendentemente dal fatto che tu sia un utente sia un privato o proprietario di un’azienda, Internxt ha un piano su misura per le tue esigenze.

Il servizio cloud Internxt ti garantisce la completa riservatezza in tutti gli aspetti del suo funzionamento. I tuoi dati, comprese le password, non vengono salvati sui suoi server.

Inoltre, tutti i file vengono crittografati durante i processi di archiviazione e trasferimento. Come utente, avrai il controllo completo su tutti i tuoi documenti.

Dando priorità alla sicurezza, tutti i dati caricati vengono frammentati e crittografati utilizzando le specifiche AES a 256 bit dal momento in cui vengono caricati sul dispositivo.

Questa crittografia end-to-end garantisce che solo tu puoi accedere ai tuoi dati. Inoltre, Internxt è sottoposto a verifica indipendente da parte di Secutirum, una delle principali società europee specializzata in test di penetrazione della rete.

Internxt: 200GB di spazio cloud e tanto altro

Puoi abbonarti a Internxt su base mensile e scegliere tra tre diverse dimensioni: 20 GB a 0,99 euro, 200 GB di spazio cloud a 4,49 euro o 2 TB a 9,99 euro.

Puoi anche optare per il piano annuale che includa le stesse opzioni di dimensione. I prezzi del piano annuale sono di 10,68 euro per 20 GB, di 41,88 euro per 200 GB e di 107,88 euro per 2 TB.

Se stai cercando di acquistare spazio di archiviazione cloud per tutta la vita, hai la possibilità di scegliere tra 2 TB a 299 euro, 5 TB a 499 euro o, per esigenze maggiori, 10 TB a 999 euro. Clicca qui sotto e scegli:

Il cloud offre una flessibilità senza precedenti, adatta a utenti di ogni tipo. Internxt offre un’interfaccia user-friendly per la perfetta sincronizzazione di file e foto su tutti i dispositivi connessi, indipendentemente dal piano.

Inoltre, l’applicazione è compatibile con diversi ecosistemi, incluso Linux.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.