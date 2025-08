Intesa Sanpaolo: torna la truffa sia SMS che Email per le vacanze

I cybercriminali non solo non vanno in vacanza, ma sfruttano questo periodo di spensieratezza e maggiori acquisti per diffondere pericolose trappole in grado di rubare l’identità e il denaro delle vittime. Basta una email o un messaggio di testo (SMS) per compromettere il tuo conto corrente con il ritorno della truffa che impersona Intesa Sanpaolo.

Non è di certo la prima volta che la nota banca italiana viene sfruttata dai criminali del web come esca per ottenere le credenziali di accesso all’Internet Banking dei suoi clienti. Nello specifico si tratta di una comunicazione inviata o a mezzo mail o SMS che mette in allerta il destinatario circa un accesso non autorizzato o un pagamento sospetto con importo elevato.

All’interno del messaggio vengono anche fornite le prime istruzioni da seguire con urgenza per evitare il peggio. Spesso si tratta di un link su cui cliccare per effettuare l’accesso al conto corrente e accertarsi delle operazioni in corso o per cambiare le password. Altre volte si tratta di un numero di telefono al quale risponde un falso operatore.

Nel caso degli SMS gli autori della truffa riescono a clonare il numero di telefono ufficiale di Intesa Sanpaolo, confondendo così le vittime che credono si tratti di una comunicazione ufficiale. Quando si tratta di una email è la grafica e il logo ufficiale a far credere all’utente di trovarsi di fronte a una comunicazione ufficiale.

Truffa Intesa Sanpaolo: quale approccio mantenere per evitare il peggio

Una delle caratteristiche della truffa che imita una comunicazione di Intesa Sanpaolo, che sia SMS o email, è il senso di urgenza. Un evento che preoccupa mette sempre agitazione nel destinatario, soprattutto quando si tratta di risparmio. Questo spinge la vittima ad agire velocemente, senza riflettere né sulla situazione né tanto meno sulle conseguenze.

Quindi, il miglior approccio da mantenere per evitare il peggio è quello di non cedere al panico. Al contrario, agisci con calma prendendoti il tempo per pensare invece di agire. Di fronte a una comunicazione simile è i fondamentale non seguire le istruzioni indicate nel messaggio. Di contro, contatta la tua banca tramite i canali ufficiali che trovi sul sito.