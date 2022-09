Investi in criptovalute e moltiplica i guadagni con Crypto Index

Gli indici di criptovalute sono dei portafogli definiti di monete virtuali selezionate che possono essere acquistate, vendute o scambiate, senza dover affrontare il processo di acquisto e vendita di ogni singola moneta.

È possibile diversificare in modo facile il proprio portafoglio di criptovalute. Inoltre, tramite un processo chiamato “riequilibrio”, il portafoglio viene adeguato mensilmente in base alle ultime informazioni di mercato.

Uno dei servizi più famosi e utilizzati è il Crypto Index di Bitpanda.

Come acquistare indici di criptovalute con Bitpanda

Come acquistare gli indici di criptovalute di Bitpanda? Premesso che è possibile farlo con la medesima facilità di qualsiasi altra risorsa, è necessario seguire questa procedura:

accedere a questa pagina;

scendere in basso e cliccare su “Indici di criptovalute”;

nella pagina che si aprirà bisogna cliccare su “Investi ora”.

Una volta creato l’account Bitpanda, è necessario procedere in questo modo:

fare clic su “Trade” in alto a destra nella piattaforma desktop;

fare clic su “Compra”;

selezionare uno specifico Crypto Index di Bitpanda in cui si desidera investire;

selezionare il portafoglio fiat che si desidera usare e scegliere l’importo da acquistare;

infine, fare clic e andare al riepilogo.

successivamente, apparirà la sintesi dell’ordine effettuato. Rinunciato al diritto di recesso e accettato il riequilibrio mensile, resta soltanto cliccare su “Compra ora”;

verrà inviata un’email al proprio indirizzo per confermare l’acquisto.

Bitapanda Crypto Index ha tra i suoi punti di forza la convenienza che viene fornita insieme al prodotto.

I sette indici offerti dalla piattaforma di exchange rispecchiano in pieno le performance di mercato e ritrovano l’equilibrio in modo automatico per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Inoltre, il Crypto Index consente agli investitori di diversificare i propri portafogli, soprattutto se optano per una selezione predefinita di cripto.

