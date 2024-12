Investimento AWS è interesse strategico nazionale

Durante il Consiglio dei Ministri del 29 novembre è stata approvata la delibera che dichiara l’interesse strategico nazionale per l’investimento da 1,2 miliardi di euro previsto in Italia da Amazon Web Services (AWS). Come specifica il Ministero delle Imprese e del Made In Italy (MIMIT), ciò permette di velocizzare la realizzazione delle infrastrutture cloud.

Autorizzazione unica per accelerare i tempi

Il piano di investimento da oltre 1,2 miliardi di euro fino al 2029 prevede l’espansione dell’infrastruttura e dei servizi cloud nella Regione AWS Europe (Milano), già esistenti da aprile 2020. Amazon Web Services stima un impatto positivo diretto sull’economia italiana equivalente a 880 milioni di euro e un incremento dell’occupazione mediante la creazione di 1.100 posti di lavoro all’anno per i successivi cinque anni. I posti di lavoro copriranno vari settori, tra cui edilizia, manutenzione delle strutture, ingegneria, telecomunicazioni e l’economia locale in generale.

Il Governo ha stabilito che l’investimento di AWS è considerato di interesse strategico nazionale in base all’art. 13 comma 1 del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023.

I data center rappresentano una risorsa strategica imprescindibile per il sistema Paese, in particolare in un contesto globale in cui la competizione si fonda sempre più sulla capacità di gestire e analizzare i dati. Pertanto, la presenza di infrastrutture avanzate sul territorio nazionale risulta strategica al fine di garantire la crescita sostenibile, l’innovazione tecnologica e la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può ora nominare un commissario straordinario che gestirà il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per velocizzare la realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico.

In deroga alla normativa vigente, eccetto quella penale, il commissario può rilasciare un’autorizzazione unica che accorpa tutti gli atti necessari all’esecuzione delle opere legate alla realizzazione del programma, accelerandone così i tempi. Il rilascio dell’autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto.