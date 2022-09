Investire in Altcoin? Con Nexo si può

Investire non è un gioco da ragazzi. Qualsiasi tipologia di investimento, anche quella più semplice e banale, nasconde dei rischi.

Le criptovalute rappresentano una forma di investimento conveniente, nonostante la loro volatilità non lasci spazio a guadagni certi.

In origine c’era il Bitcoin, ma poi sono arrivate tante altre criptovalute, le cosiddette Altcoin. Alt sta per “alternative”, mentre coin per “moneta”.

In altre parole, le Altcoin sono tutte quelle monete digitali che rappresentano un’alternativa al Bitcoin. Secondo una recente stima, in circolazione ce ne sono circa 16.000. La loro comparsa è avvenuta un paio di anni dopo la nascita della moneta digitale capostipite.

Erroneamente, molti pensano che gli Altcoin e i Bitcoin siano due entità virtuali uguali. In realtà, esiste una differenza sostanziale: non tutte le Altcoin possono essere usate per effettuare pagamenti.

Molte di esse sono state create per funzionalità diverse dai Bitcoin, ad esempio come reward di token per le applicazioni. In pratica, diverse piattaforme tentano di attrarre nuovi investitori tramite l’offerta di token con la moneta digitale coniata da loro

Alcune Altcoin sono realmente un investimento che nasconde potenzialità di crescita, soprattutto perché ancora poco conosciute.

Ma, per farlo, è necessario trovare una piattaforma di exchange sicura e affidabile, come Nexo.

Investire in Altcoin con Nexo

Chiunque desidera investire in Altcoin in totale sicurezza e alle migliori condizioni, Nexo garantisce l’acquisto di monete digitali in modo sicuro e rapido tramite carta di credito o debito oppure bonifico bancario.

Si può iniziare depositando un minimo di 10 euro, ma prima è necessario registrarsi qui. Se il livello di fedeltà dovesse salire, si potrà ottenere fino allo 0,5% di premi istantanei per ogni acquisto di criptovalute che viene effettuato su Nexo Exchange.

Ci sono diverse Altcoin su Nexo, tra cui Ethereum, NEXO Token, Tether, USD Coin, Solana, Cardano. È possibile anche acquistare Bitcoin.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.