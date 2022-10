Investi con Nexo e inizia a guadagnare in modo passivo

Nexo è una piattaforma digitale che offre prestiti in criptovaluta e consente di investire in asset digitali. Diversamente dai classici istituti bancari, tali prestiti non richiedono un punteggio di credito bancario, caratteristica che li rende un’opzione interessante per chi vuole investire.

Nexo consente inoltre agli utenti di acquistare, vendere e scambiare criptovalute istantaneamente, offrendo più di 150 coppie di mercato, con prezzi che vengono aggiornati in tempo reale.

È inoltre possibile ricevere un rimborso in contanti dalle carte ricaricabili durante le operazioni di scambio (Swap).

Iscrivendosi alla piattaforma, è possibile investire in Nexo e ottenere rendimenti passivi da criptovalute e stable coin.

Una volta creato un conto e depositati almeno 100 euro, l’utente riceverà 25 euro in Bitcoin gratuiti dopo 30 giorni grazie al Nexo Promo Code e al bonus di riferimento. I rendimenti vanno dallo 0,10% del livello Silver allo 0,50% del livello Platinum.

Asset digitali con Nexo: ecco perché conviene

Quanto detto finora sarebbe più che sufficiente per motivare l’acquisto di asset digitali tramite la piattaforma Nexo. La Nexo Card funziona alla stregua di una carta di credito e si collega alle Instant Crypto Credit Lines di Nexo. Gli acquisti vengono automaticamente detratti dal credito disponibile, usando le risorse digitali come garanzia.

Per utilizzare la linea di credito, i clienti devono trasferire asset in criptovaluta sul proprio conto Nexo.

Nexo Oracle calcola in modo automatico l’importo disponibile nella linea di credito e imposta il prestito quando viene verificato nella blockchain associata all’asset collaterale. Il limite di credito è determinato in base al valore di mercato delle criptovalute in garanzia.

I clienti, così, potranno ottenere un prestito istantaneo in più di 40 valute a corso legale tramite bonifico bancario o con una carta Nexo gratuita. Il cliente può quindi ritirare una parte o la totalità del prestito in qualsiasi momento, in una o più rate, pagando gli interessi solo su quanto effettivamente speso.

