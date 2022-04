Invia criptovalute in-app con Telegram Wallet Bot

Telegram ha lanciato i pagamenti crittografici tramite Toncoin (TON). Il sistema funziona attraverso l’accesso al Wallet Bot dell’applicazione che permette agli utenti di inviare criptovalute in-app sfruttando la rete blockchain.

TON è l’acronimo di The Open Network. Si tratta di una creazione della società dedicata ai servizi DeFi che utilizzano un meccanismo di prova. Ora, accedendo al Wallet Bot di Telegram, gli utenti possono inviare criptovalute ad altri utenti attraverso l’app.

Si tratta di una notizia interessante per il settore crittografico in generale. Infatti, il sentiment degli investitori continua a mantenersi positivo grazie anche a queste novità. Ciò dimostra che la criptosfera sta prendendo sempre più piede anche nella vita delle persone “comuni”.

Criptovalute: Telegram permette l’invio di Toncoin e Bitcoin direttamente dalle chat

Toncoin (TON) potrà perciò essere inviato direttamente all’interno delle chat sfruttando il Wallet Bot di Telegram. Questo strumento permette agli utenti di acquistare criptovalute con carta di credito, trasferirle per detenerle in altri portafogli o scambiarle.

Il vantaggio è che ora sarà possibile farlo direttamente nelle chat della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Oltre a Toncoin (TON), gli utenti, a detta della società, potranno anche inviare Bitcoin ad altri utenti, semplicemente selezionando “Wallet” nei messaggi diretti. Ecco l’annuncio pubblicato su Twitter il 26 aprile 2022:

Ora puoi inviare Toncoin direttamente all’interno delle chat di Telegram!

È un nuovo modo per inviare Toncoin senza commissioni di transazione a qualsiasi utente di Telegram. Con questo servizio, non dovrai più inserire indirizzi di portafoglio lunghi e attendere conferme.

Si tratta perciò di una soluzione pratica, economica e veloce che potrebbe semplificare non di poco l’invio di criptovalute per gli utenti. Telegram ha introdotto questa nuova possibilità e si pensa che continuerà su questa strada ampliando i suoi passi nella criptosfera.

