Come mai l'adozione delle criptovalute aumenta e cosa devi fare

Il mondo è in continua trasformazione. La percezione più importante, e forse violenta, l’abbiamo avuta con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Le vite di tutti sono cambiate insieme all’economia stessa. La cicatrice che lascerà questo evento non si cancellerà facilmente, così come quella che sta lasciando la recente guerra tra Russia e Ucraina. Nel frattempo, le criptovalute stanno facendo la loro parte.

Dai beni di prima necessità come cibo e acqua fino all’aumento del petrolio, stiamo assistendo a una realtà quasi impossibile da credere. I prezzi sono in costante aumento. Sempre più famiglie si trovano in difficoltà economica e il conflitto attuale, che in larga scala sta colpendo il mondo intero, non fa certo bene. In tutto questo, ciò che sta facendo il suo lavoro indisturbata è l’inflazione che è in continuo aumento.

Nondimeno, anche l’adozione delle criptovalute è in continuo aumento. Anzi, secondo quanto dichiarato da Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, sta andando di pari passo all’inflazione. Sembra che i due elementi siano direttamente proporzionali, ossia aumenta uno e aumenta anche l’altro. Ovviamente Saylor non ha perso tempo per sottolineare quanto Bitcoin, anche se ancora non è un bene di rifugio, possa rivelarsi una salvezza contro l’inflazione, dimostrandosi così una risorsa di valore.

Le criptovalute sono un rifugio dall’inflazione

La realtà sta cambiando e sempre più spesso le criptovalute si confermano come quella soluzione pratica e veloce per risolvere i problemi. Basti pensare all’Ucraina e a come in poco tempo è riuscita a raccogliere una somma importante di donazioni in criptovalute grazie al suo sito web ufficiale, realizzato in corsa. Di contro, guardando anche l’altra faccia della medaglia, la Russia vuole sviluppare l’industria mining di Bitcoin nel Paese.

Saylor ha perciò spiegato perché, secondo lui, l’adozione delle criptovalute sta aumentando esponenzialmente e perché lo sta facendo in così poco tempo. Ne ha scritto in un post, pubblicato con il suo account ufficiale Twitter, dove ha cercato di sintetizzare le motivazioni più evidenti che riguardano questo interessante fenomeno che, in futuro, potrebbe diventare ancora più sostanzioso:

L’impennata dei prezzi di cibo e carburante indebolirà ulteriormente le valute globali e incoraggerà l’imposizione di controlli sui capitali, sui prezzi e sulle esportazioni, favorendo una strategia basata su prodotti digitali, servizi digitali e criptovalute. Bitcoin.

